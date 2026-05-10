Τα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσουν στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού- Αναδημοσίευση από την «Καθημερινή» της Κυριακής.

Τη «νέα φρουρά» του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει η «Καθημερινή» της Κυριακής σε ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου.

«Πρόκειται για επαγγελματίες από διάφορους κλάδους, επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, που θα κληθούν από διαφορετικό πόστο να προβάλλουν το πρόγραμμα και τα μηνύματα του νέου φορέα», αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ. «Ορισμένοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές, άλλοι θα αποτελέσουν τη δύναμη «πυρός» που θα βγει μπροστά στα μέσα ενημέρωσης, ενώ θα υπάρχουν και εκείνοι που θα επιλέξουν να έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Είναι μια λίστα «δυναμική», που κάποια στιγμή θα συμπληρωθεί και από παλαιότερα στελέχη και συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού».

Αναδημοσιεύουμε τα 25 ονόματα, όπως αναφέρονται στο ρεπορτάζ:

Κώστας Τούμπουρος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανήκει στον στενό προσωπικό κύκλο του Αλέξη Τσίπρα από τότε που και οι δυο σπούδαζαν στο ΕΜΠ και ανέπτυξαν μια στενή φιλία και σε οικογενειακό επίπεδο. Ξεχώρισε η συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη όπου αναφέρθηκε στην αρχική διαφωνία του για την έκδοση του βιβλίου. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Όχι μόνο ως πολιτικός μηχανικός, αλλά και ως μέλος ΔΣ εταιριών περιβαλλοντικών έργων, έργων παραχωρήσεων και μεγάλων έργων υποδομών.

Θεώνη Κουφονικολάκου

Πρόσφατα ανέλαβε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Ως δικηγόρος και πρώην συνήγορος του παιδιού έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Έχει εργαστεί σε ΜΚΟ παρέχοντας νομική στήριξη σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Ιωάννα Λαλιώτου

Η καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετείχε στην πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις για τη διεισδυτική της ματιά και ανάλυση. Έχει διατελέσει αντιπρύτανις του Ιδρύματος και οι δημοσιεύσεις της αφορούν τη σύγχρονη διεθνή ιστορία, την ιστορία της μετανάστευσης, της ελληνικής διασποράς κ.α.

Ευγενία Φωτονιάτα

Στενή συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού διετέλεσε από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 2019 Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρήσεων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στο υπουργείο Οικονομίας. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός και διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στην οικονομική επιστήμη.

Μαριάννα Τουμασάτου

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει ξεχωρίσει με την παρουσία της σε εκδηλώσεις της Αριστεράς, καθώς πάντα ήταν έντονα δραστήρια κοινωνικά. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Κάρολος Κουν». Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές.

Άννα Παπαδοπούλου

Η πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ άφησε πρόσφατα τη Χαριλάου Τρικούπη για το νέο εγχείρημα. Γεννημένη στην Καλαμάτα, είναι δικηγόρος με ειδίκευση στον χειρισμό ποινικών υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος. Σπούδασε στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις ποινικές επιστήμες της ίδιας σχολής.

Χάρης Τζήμητρας

Σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, πλέον, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την ειρήνη. Είναι Εμπειρογνώμονας του Ατλαντικού Συμβουλίου στη Ουάσιγκτον και του Συμβουλίου για τη Μεσογειακή διπλωματία στη Χάγη. Έχει εκτενές συγγραφικό έργο.

Κωνσταντίνος Μπουλμέτης

Ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αττικής, έχει σπουδάσει κοινωνιολογία με κατεύθυνση τις πολιτικές επιστήμες. Eίναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξεχωρίζει η έντονη διεθνή παρουσία του ως επικεφαλής Ελληνικών Αντιπροσωπειών σε Διεθνή Forums, όπως η γενική συνέλευση του ΟΗΕ και τα συμβούλια υπουργών της Ε.Ε.



Χάρης Μαυρουδής

Γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1975. Είναι ηθοποιός, απόφοιτος του θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν». Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος στο Χαλάνδρι για έξι χρόνια (2019 – 2025). Έχει εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό.

Γιάννης Σαλπέας

Είναι επιχειρηματίας με πολυετή δραστηριότητα στους τομείς της αξιοποίησης ακινήτων και της εστίασης. Είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος μεταπτυχιακού MSc in Shipping, Trade and Finance από το City University of London. Έχει υπάρξει αθλητής υδατοσφαίρισης της Ν.Ο Βουλιαγμένης και μέλος των εθνικών ομάδων μικρών ηλικιακών κατηγοριών.



Φανή Κουντούρη

Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Επικοινωνίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει και διευθύνει ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Paris VIII. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων.

Άντζελα Καλλούλλι

Είναι 26 ετών, κατάγεται από την Αλβανία και από τη Θεσσαλονίκη όπου μεγάλωσε μετακόμισε στη Γερμανία δουλεύοντας στον χώρο της εστίασης. Είχε ενεργό συμμετοχή σε συνδικάτα νέων σπουδάζοντας παράλληλα διοίκηση επιχειρήσεων. Από πέρυσι που επέστρεψε στην Ελλάδα συνεχίζει τις σπουδές της στην πληροφορική.



Αντώνης Σαουλίδης

Εργάζεται ως δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω από το 2005. Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023 επαγγελματικά συνεργάζεται με πολλές επιχειρήσεις και φορείς στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι Εμπειρογνώμονας – Αξιολογητής στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία.

Μίλτος Τόσκας

Γεννήθηκε το 1993 είναι φαρμακοποιός, εκπαιδευτικός και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη φαρμακευτική τεχνολογία και στη διοίκηση μονάδων υγείας, ενώ αρθρογραφεί για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα σε έντυπα και ψηφιακά μέσα.



Νίκος Νυφούδης

Με σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και στα οικονομικά στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας έκανε το μεταπτυχιακό του στο University of Portsmouth. Έχει διατελέσει βουλευτής β΄ Θεσσαλονίκης με «Το Ποτάμι». Είναι επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης και των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων με έντονη αυτοδιοικητική δράση.



Σπύρος Δρίτσας

Είναι χειρουργός με εξειδίκευση στην επεμβατική χειρουργική, στη χειρουργική του παχέους εντέρου και στη χειρουργική ογκολογία. Διακρίνεται για την έντονη κοινωνική δράση και διοικητική του εμπειρία από το 2001 μεταξύ άλλων στο σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στην ΕΙΝΑΠ, στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρία.



Κώστας Καρπουχτσής

Γεννήθηκε το 1981, είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος MBA. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών.



Γιώργος Μπαλατσούκας

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα, είναι δικηγόρος – ποινικολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Δίνει έμφαση, μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας, στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Έχει αναπτύξει συνδικαλιστική δράση από τα φοιτητικά του χρόνια.

Γιώργος Παππάς

Με πάνω από 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία είναι ορκωτός λογιστής. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Λογιστικής και πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας από τον Δεκέμβριο του 2019.



Άκης Σακισλόγλου

Δημοσιογράφος, έχει σπουδάσει επίσης Ελληνικό Πολιτισμό στο ΕΑΠ. Ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκε από το 1997 σε ραδιόφωνα, εφημερίδες και ειδησεογραφικά σάιτ της Βόρειας Ελλάδας. Έχει διατελέσει πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στον δήμο Ευκαρπίας. Είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης.

Δημήτρης Πατερέλης

Μηχανικός περιβάλλοντος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διαχείριση ενέργειας και εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, περιβαλλοντικής πολιτικής αδειοδότησης και βιωσιμότητας σε έργα μεγάλης κλίμακας. Είναι γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Περιβάλλοντος.



Γιάννης Καμπουράκης

Εργάζεται ως αναπληρωτής καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους στο Ρότερνταμ. Το τρέχον ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στο δίκαιο και την πολιτική οικονομία της πράσινης μετάβασης, καθώς και στους μετασχηματισμούς της οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε.



Εύα Ρέντζου

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά από το 2006 στον χώρο της σκηνογραφίας σε θέατρο και τηλεόραση. Αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και πλέον εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.



Κατερίνα Μπέρδου

Γεννήθηκε και ζει στην Αλεξανδρούπολη. Αποφοίτησε από τη νομική σχολή του Δημοκριτείου πανεπιστημίου Θράκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο εμπορικό δίκαιο από το Cardiff University. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του συλλόγου σκέψης και προβληματισμού «ΣΥΝ-ΟΛΟ».

Κώστας Αλεξάκος

Είναι αρχιτέκτονας και εργάζεται και ως πολιτικός σύμβουλος. Έχει ζήσει 13 χρόνια στο Λονδίνο με έντονη συμμετοχή στα κοινά. Από το 2010-2013 συνέβαλε αποφασιστικά στον επανασχεδιασμό, την εξυγίανση και τη συγχώνευση τριών ΝΠΔΔ στο δήμο Αθηναίων για να δημιουργηθεί ο σημερινός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.