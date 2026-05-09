Η κίνησή τους αυτή ενθουσίασε το κοινό.

Μια απρόσμενη και ξεχωριστή στιγμή χάρισαν οι Metallica στο ΟΑΚΑ.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους, έπαιξαν τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη και το «Δεν χωράς πουθενά» από τις «Τρύπες», ενθουσιάζοντας το κοινό που ξέσπασε σε χειροκροτήματα και τραγούδησε μαζί με το συγκρότημα.

Η επιλογή των Metallica για «Ζορμπά» και «Τρύπες» αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές και απρόσμενες στιγμές της βραδιάς.

Με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε, οι Metallica ανέβηκαν λίγο πριν τις 21:00 στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», είχαν γράψει το πρωί στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

Και η Αθήνα άκουσε, ξύπνησε και γέμισε το ΟΑΚΑ με περίπου 85.000 θεατές που τραγουδούν και χορεύουν στους ρυθμούς των Metallica.

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε νωρίς. Στη σκηνή στις 18:00 ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 ακολούθησαν οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic.

Οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου άνοιξαν στις 16:00, ενώ σε ισχύ βρίσκονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».