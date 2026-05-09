Οι Metallica βγήκαν είκοσι- περίπου- λεπτά από την ώρα που αναμενόταν και ενθουσίασαν όσους είναι στο ΟΑΚΑ, ζητωκραυγάζοντας.

Το ΟΑΚΑ τραγουδάει το Unforgiven:

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα για τους Έλληνες φίλους της ροκ μουσικής. Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το στάδιο για να απολαύσουν από κοντά το θρυλικό συγκρότημα.

Η ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακή, με δυνατά φώτα, ενέργεια και τραγούδια, με τους Metallica να δείχνουν για ακόμη μία φορά γιατί θεωρούνται ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα όλων των εποχών. Η εμφάνισή τους στο ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι αξέχαστη, με το ελληνικό κοινό να δείχνει την αγάπη του για τη metal μουσική.

Για πολλούς θαυμαστές, η αποψινή βραδιά αποτελεί όνειρο ζωής. Κάποιοι θυμούνται τις προηγούμενες εμφανίσεις του συγκροτήματος ενώ οι νεότεροι βλέπουν για πρώτη φορά από κοντά τους θρύλους της metal σκηνής.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σκηνής προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία 360 μοιρών επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει το συγκρότημα από κάθε σημείο του ΟΑΚΑ.

Χιλιάδες φίλοι της heavy metal μουσικής είχαν κατακλύσει από νωρίς το ΟΑΚΑ, περιμένοντας με ανυπομονησία την έναρξη της μεγάλης συναυλίας των Metallica στην Αθήνα.

Από το απόγευμα, γύρω από το ΟΑΚΑ σχηματίζονταν μεγάλες ουρές από θαυμαστές κάθε ηλικίας, πολλοί από τους οποίους ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία της εμφάνισης του θρυλικού συγκροτήματος.

Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες ροκ συναυλίες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα τόσο εντός όσο και εκτός του σταδίου.

Σήμερα, το Ολυμπιακό Στάδιο αποτελεί τον πρώτο σταθμό του νέου ευρωπαϊκού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72 World Tour», καταγράφοντας παράλληλα την 5η τους εμφάνιση στη χώρα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή της περιοδείας έχει ήδη πάρει τη θέση της στο κέντρο του σταδίου και οι δοκιμές ήχου έδωσαν τον παλμό της σημερινής βραδιάς.

Την έναρξη της συναυλίας έκαναν οι Knocked Loose στις 18:00. Στη συνέχεια, στις 19:00, πήραν την σκυτάλη οι Gojira.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».

Για τους κατόχους εισιτηρίων αρένας, η πρόσβαση έγινε από όλες τις βασικές εισόδους του ΟΑΚΑ, δηλαδή από Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ και Πεζογέφυρα, καθώς και από την Πύλη ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη. Μέσα από ειδική σήμανση, οι θεατές οδηγήθηκαν στον χώρο μπροστά από τη σκηνή, ενώ υπήρχε διαθέσιμο δωρεάν parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Όσοι είχαν εισιτήρια για καθήμενες θέσεις μπορούσαν να εισέρχονται από όλες τις εισόδους, εκτός από τη Λεωφόρο Σπύρου Λούη, με πρόσβαση στις θύρες 1, 2, 8, 12 και 17.

Παράλληλα, ειδική μέριμνα είχε προβλεφθεί για τα Άτομα με Αναπηρία και τους συνοδούς τους. Η πρόσβαση των οχημάτων τους έγινε από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στα parking P2 και P3.

Αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας

Η διοργανώτρια εταιρεία ενημέρωσε ότι κατά την είσοδο στο ΟΑΚΑ πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας. Οι θεατές μπορούν να έχουν μαζί τους μόνο μικρές τσάντες έως μέγεθος Α4, δηλαδή 21 επί 30 εκατοστά. Δεν επιτρέπεται η είσοδος με όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, εύφλεκτα υλικά, επαγγελματικές κάμερες, εξοπλισμό ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης και drones.

Επίσης, εκτός χώρου μένουν μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, σκαμπό, φορητά καθίσματα, αιχμηρά κοσμήματα, βαριές αλυσίδες, μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία, πανό και σημαίες με κοντάρια, λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες, αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Τα αντικείμενα που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, δεν μπορούν να περάσουν στον χώρο της συναυλίας.

Για τον λόγο αυτό, οι θεατές έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι, να ακολουθήσουν τις οδηγίες της διοργάνωσης και να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για την πρόσβαση, τον έλεγχο και την είσοδό τους στο στάδιο.

Ενισχυμένα είναι τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες θεατές που κινούνται από και προς το ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για τη διευκόλυνση του κοινού της συναυλίας των Metallica, υπάρχει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 του Μετρό, δηλαδή στον ΗΣΑΠ, μέχρι τη λήξη της συναυλίας.

Παράλληλα, η κυκλοφορία ενισχύεται με επιπλέον συρμούς, ώστε να διευκολυνθεί η αποχώρηση του κοινού μετά το τέλος της βραδιάς. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το Σάββατο υπάρχει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, γεγονός που δίνει επιπλέον επιλογές μετακίνησης στους θεατές.