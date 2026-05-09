Οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στην σκηνή περίπου στις 20:30.

Μετά από 16 χρόνια οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια εμφάνιση που αναμένεται να γράψει ιστορία.

Σήμερα, το Ολυμπιακό Στάδιο αποτελεί τον πρώτο σταθμό του νέου ευρωπαϊκού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72 World Tour», καταγράφοντας παράλληλα την 5η τους εμφάνιση στη χώρα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή της περιοδείας έχει ήδη πάρει τη θέση της στο κέντρο του σταδίου και οι δοκιμές ήχου έδωσαν τον παλμό της σημερινής βραδιάς.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σκηνής προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία 360 μοιρών επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει το συγκρότημα από κάθε σημείο του ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με την διοργανώτρια εταιρεία High Priority (σε συνεργασία με τη Live Nation), οι πύλες του σταδίου άνοιξαν στις 16:00, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 18:00.

Στη συνέχεια, στις 19:00, θα πάρουν την σκυτάλη οι Gojira ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20:30.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».

Βίντεο έχουν ήδη ανέβει στα social, με ένα από αυτά να αναφέρει: «Δεν είναι μυρμήγκια».

Για τους κατόχους εισιτηρίων αρένας, η πρόσβαση γίνεται από όλες τις βασικές εισόδους του ΟΑΚΑ, δηλαδή από Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ και Πεζογέφυρα, καθώς και από την Πύλη ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη. Μέσα από ειδική σήμανση, οι θεατές οδηγούνται στον χώρο μπροστά από τη σκηνή, ενώ υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Όσοι έχουν εισιτήρια για καθήμενες θέσεις μπορούν να εισέρχονται από όλες τις εισόδους, εκτός από τη Λεωφόρο Σπύρου Λούη, με πρόσβαση στις θύρες 1, 2, 8, 12 και 17.

Παράλληλα, ειδική μέριμνα έχει προβλεφθεί για τα Άτομα με Αναπηρία και τους συνοδούς τους. Η πρόσβαση των οχημάτων τους γίνεται από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στα parking P2 και P3.

Αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας

Η διοργανώτρια εταιρεία ενημερώνει ότι κατά την είσοδο στο ΟΑΚΑ πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας. Οι θεατές μπορούν να έχουν μαζί τους μόνο μικρές τσάντες έως μέγεθος Α4, δηλαδή 21 επί 30 εκατοστά. Δεν επιτρέπεται η είσοδος με όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, εύφλεκτα υλικά, επαγγελματικές κάμερες, εξοπλισμό ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης και drones.

Επίσης, εκτός χώρου πρέπει να μείνουν μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες, σκαμπό, φορητά καθίσματα, αιχμηρά κοσμήματα, βαριές αλυσίδες, μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία, πανό και σημαίες με κοντάρια, λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες, αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες. Τα αντικείμενα που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, δεν μπορούν να περάσουν στον χώρο της συναυλίας.

Για τον λόγο αυτό, οι θεατές καλούνται να φτάσουν προετοιμασμένοι, να ακολουθήσουν τις οδηγίες της διοργάνωσης και να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για την πρόσβαση, τον έλεγχο και την είσοδό τους στο στάδιο.

Ενισχυμένα είναι τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες θεατές που κινούνται από και προς το ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για τη διευκόλυνση του κοινού της συναυλίας των Metallica, υπάρχει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 του Μετρό, δηλαδή στον ΗΣΑΠ, μέχρι τη λήξη της συναυλίας.

Παράλληλα, η κυκλοφορία ενισχύεται με επιπλέον συρμούς, ώστε να διευκολυνθεί η αποχώρηση του κοινού μετά το τέλος της βραδιάς. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το Σάββατο υπάρχει 24ωρη λειτουργία στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, γεγονός που δίνει επιπλέον επιλογές μετακίνησης στους θεατές.