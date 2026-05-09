Πέντε χρόνια μετά την Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής του Πόρτο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να θυμούνται ότι η απορρύθμιση θα κάνει την Ευρώπη μόνο φτωχότερη και ότι είναι μόνο η κοινωνική πολιτική που θα την κάνει ισχυρότερη, λένε οι πρώην Ευρωπαίοι Επίτροποι Nicolas Schmit, László Andor και Άννα Διαμαντοπούλου.

Όπως επισημαίνουν στο άρθρο τους:

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν χάσει κάθε αίσθηση αλληλεγγύης και σεβασμού. Σήμερα, όλα έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα, με την απορρύθμιση, την κατάργηση αυτού που έχει καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση μια σεβαστή ρυθμιστική δύναμη στον κόσμο. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, καθοδηγούνται αποκλειστικά από τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων , εις βάρος των καθημερινών εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων. Έχουν ξεχάσει ότι αυτό που κάνει την Ένωσή μας ισχυρή είναι η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Έχουν ξεχάσει ότι η ανταγωνιστικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ποιοτικών θέσεων εργασίας, μηχανισμών κοινωνικής προστασίας και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών.

Το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει οικοδομηθεί πάνω στην ιδέα της προόδου, της κοινής ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήταν το πρώτο χρηματοδοτικό μέσο που δημιουργήθηκε. Επί δεκαετίες, οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, συνεργαζόμενες με τα συνδικάτα και την κοινωνία των πολιτών, οικοδομούν μια πιο κοινωνική Ευρώπη, για να ενδυναμώσουν και να προστατεύσουν εκείνους χωρίς τους οποίους η ενιαία αγορά είναι κενός λόγος: τους εργαζόμενους, τους λαούς.

Πιέσαμε για μεγαλύτερες κοινωνικές επενδύσεις, αναπτύξαμε τη Στρατηγική της Λισαβόνας, συνδυάζοντας την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα και προστατεύσαμε τους νέους εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Σώσαμε εκατομμύρια θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και θεσπίσαμε κατώτατους μισθούς για την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων και του μισθολογικού ντάμπινγκ. Διασφαλίσαμε τη διαφάνεια των αμοιβών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και δημιουργήσαμε νέες μορφές προστασίας για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες σε μια εποχή που οι αλγόριθμοι ανατρέπουν τον κόσμο της εργασίας.

Το 2017, υιοθετήσαμε τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων ως ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την ισότητα, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια. Πριν από πέντε χρόνια, στο Πόρτο, υπό την ηγεσία του Αντόνιο Κόστα, η Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής έθεσε συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση της ανεργίας, τη μείωση της φτώχειας και την ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης.

Έχουμε δείξει ότι με θάρρος και ηγεσία, μπορούμε να θεσπίσουμε νόμους για τους πολλούς, όχι μόνο για τους λίγους.

Ωστόσο, σήμερα η εικόνα είναι ζοφερή και η κληρονομιά μας κινδυνεύει. Το ένα πέμπτο του πληθυσμού της ΕΕ κινδυνεύει από φτώχεια ή αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων εκατομμυρίων παιδιών. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν επισφαλείς συνθήκες εργασίας στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, της πράσινης μετάβασης και των μέτρων λιτότητας σε όλα τα κράτη μέλη. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι είναι άστεγοι. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, ούτε ηθικά ούτε πολιτικά.

Αναγνωρίζουμε το έργο που επιτελούν αυτή τη στιγμή οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Σοσιαλιστές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι προσπαθούν να αντιταχθούν στο κυρίαρχο μότο της απορρύθμισης, που επιδιώκει να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια νεοφιλελεύθερη Άγρια Δύση αμερικανικού τύπου. Με τη νομοθεσία για την Προσιτή Στέγαση, την νομοθεσία για την Ποιοτική Απασχόληση ή τη Στρατηγική κατά της Φτώχειας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί.

Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ως πρώην Ευρωπαίοι Επίτροποι αρμόδιοι για τα κοινωνικά δικαιώματα, ζητούμε μια νέα ώθηση για την κοινωνική Ευρώπη, αναβιώνοντας το πνεύμα του Πόρτο, πριν από πέντε χρόνια .

Δεδομένου ότι το κόστος ζωής και η προσιτή τιμή αποτελούν την πρώτη ανησυχία για τους πολίτες, είναι καθήκον μας να απαντήσουμε και να προσφέρουμε συγκεκριμένες λύσεις. Ζητούμε μια νέα κοινωνικοοικονομική ατζέντα που να εμπνέει, να καθοδηγεί και να ανταποκρίνεται στις σημερινές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ψηφιοποίησης της οικονομίας, των κινδύνων για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και των ανησυχιών εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ένωση.

Οι σημαντικές γεωπολιτικές αναταραχές που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν μια ισχυρότερη και κυρίαρχη Ευρώπη. Αυτό απαιτεί ένα ανανεωμένο και ισχυρό κοινωνικό συμβόλαιο με ενισχυμένες επενδύσεις και δημοσιονομικές δυνατότητες , και αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες. Η εστίαση κυρίως στην απορρύθμιση, η αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αυτονομίας και τα χαμηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα δεν είναι ο σωστός τρόπος για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, με επίκεντρο τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους .

Έτσι μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα προοδευτικό ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης: οποιαδήποτε κλιματική μετάβαση ή ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να συμβεί χωρίς αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην οικονομική πολιτική και επιμονή στα κοινωνικά δικαιώματα.

Αυτή είναι η βάση για την ευρωπαϊκή κυριαρχία, που επιβεβαιώνει μια βασική ταυτότητα και αξίες, μειώνοντας τις εξαρτήσεις και προσφέροντας ένα εναλλακτικό όραμα σε σχέση με αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Κίνας. Στο Πόρτο, δείξαμε ότι ήταν δυνατό να θέσουμε την αλληλεγγύη στην καρδιά της πολιτικής μας δράσης. Ήρθε η ώρα να το δείξουμε ξανά».