Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε. Οι αριθμοί.

Η νέα και μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 76 εκατ. ευρώ είναι: 3, 17, 18, 31 και 41.

Τζόκερ οι αριθμοί: 6 και 12.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ. Ωστόσο 5 δελτία είναι τα τυχερά στη 2τερη κατηγορία και 4 στην 3η κατηγορία.

Είσπραξη κερδών

Η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα Allwyn, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.

Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.

Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο μου;

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.