Ο 29χρονος στο Ρέθυμνο πηδούσε από το ένα μπαλκόνι στο άλλο.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σε τουριστικό κατάλυμα στο Ρέθυμνο το βράδυ της Πέμπτης, 07/05.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ένας 29χρονος τουρίστας έπαθε κρίση πανικού μετά από κατανάλωση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να βγει στο μπαλκόνι του 5ου ορόφου και να πηδάει σε διπλανά μπαλκόνια. Μάλιστα από τον 5ο όροφο βρέθηκε στον 4ο, προκαλώντας αναστάτωση στους άλλους ενοίκους.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση. Όταν έφτασαν, αντίκρισαν τον 29χρονο να πηδάει από το ένα μπαλκόνι στο άλλο φωνάζοντας «Βοήθεια», μέχρι που κάποια στιγμή τα ρούχα του πιάστηκαν από ένα κάγκελο και έπεσε στο κενό.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον 29χρονο, που νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.