Ο άτυχος αγρότης εκτελούσε εργασίες στο χωράφι του στον Βρανά Ηλείας.

Τραγικό θάνατο βρήκε αγρότης στον Βρανά Ηλείας κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών το μεσημέρι της Παρασκευής, 08/05.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο αγρότης βρισκόταν στο χωράφι του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το τρακτέρ ανετράπη σε χαμηλό ύψωμα, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στο κεφάλι.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών, με πέντε οχήματα και 11 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα.

Ο αγρότης, ηλικίας 50-55 ετών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.