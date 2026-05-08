Τραγικό θάνατο βρήκε αγρότης στον Βρανά Ηλείας κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών το μεσημέρι της Παρασκευής, 08/05.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο αγρότης βρισκόταν στο χωράφι του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το τρακτέρ ανετράπη σε χαμηλό ύψωμα, με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στο κεφάλι.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών, με πέντε οχήματα και 11 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα.
Ο αγρότης, ηλικίας 50-55 ετών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.