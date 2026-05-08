Η πρόταση του πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ για μια συμμαχία ευρωπαϊκών χωρών.

Το ΝΑΤΟ είναι σε διάλυση, λέει ο πρώην γενικός γραμματέας του, Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, κατάσταση που αποδίδει στον Ντόναλντ Τραμπ και προτείνει μια νέα ευρωπαϊκή συμμαχία.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η διάλυση του ΝΑΤΟ και αυτό είναι επικίνδυνο», υπογραμμίζει σε συνέντευξη στη Welt. Ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει εγείρει τόσο πολλές αμφιβολίες για τη δέσμευσή του στο Άρθρο 5 και την άμυνα της Ευρώπης, που μπορεί να υπάρξει μόνο ένα συμπέρασμα για τους Ευρωπαίους: πρέπει να σταθούμε στα δικά μας πόδια και να είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε μόνοι μας την ήπειρό μας», υπογραμμίζει.

Ο Ράσμουσεν προτείνει τη δημιουργία ενός επίσημου «συνασπισμού των προθύμων». Μιας ομάδας ευρωπαϊκών χωρών έτοιμης και ικανής να οργανώσει ανεξάρτητα την άμυνα της ηπείρου.

«Ούτε η ΕΕ, ούτε το ΝΑΤΟ είναι αυτή τη στιγμή κατάλληλοι να ενισχύσουν έναν ευρωπαϊκό πυλώνα εντός της συμμαχίας», σχολιάζει, υποστηρίζοντας πως η Ευρώπη χρειάζεται «νέα αμυντικά σχέδια και νέες στρατιωτικές δυνατότητες», όπως και ότι πρέπει να ενισχύσει την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών.

Οι δηλώσεις του ουσιαστικά αμφισβητούν το αν τα ισχύοντα περιφερειακά αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ- η επιχειρησιακή ραχοκοκαλιά του Άρθρου 5 της Συμμαχίας για τις δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας- παραμένουν βιώσιμα σε ένα σενάριο μειωμένης αμερικανικής εμπλοκής, σχολιάζει το Politico.

Τα κριτήρια για μια ευρωπαϊκή συμμαχία

Με βάση την πρόταση του Ράσμουσεν, στην ευρωπαϊκή συμμαχία θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο χώρες που πληρούν αυστηρά κριτήρια. «Τα κράτη- μέλη του ΝΑΤΟ που πληρούν τον στόχο για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ θα μπορούν να συμμετέχουν, να δεσμεύονται σε εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το Άρθρο 5 και να αποτρέπουν τη δυνατότητα μεμονωμένων χωρών να εμποδίζουν στρατιωτικές ασκήσεις», περιγράφει. «Και πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αποκλεισμού μελών που δεν πληρούν αυτούς τους όρους», συμπληρώνει.

Παρόλα αυτά, ο Ράσμουσεν λέει πως το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της άμυνάς μας και η απόλυτη εγγύηση ασφαλείας είναι η αμερικανική πυρηνική ομπρέλα», επισημαίνει. Όμως, προσθέτει, «η συμβατική άμυνα είναι κάτι που οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους εαυτούς μας».

Επίσης, προτείνει η Ουκρανία να είναι πλήρες μέλος μιας τέτοιας ευρωπαϊκής συμμαχίας. «Βλέπουμε τώρα πόσο γρήγορα αναπτύσσει η Ουκρανία νέα όπλα και πυρομαχικά. Το χρειαζόμαστε αυτό ως τείχος απέναντι στη Ρωσία», αναφέρει.

Ο Ράσμουσεν, που βρέθηκε στο Βερολίνο για επαφές με πολιτικούς ηγέτες, δηλώνει πως έχει συζητήσει την ιδέα του, αλλά ακόμα δεν έχει λάβει ακλόνητη υποστήριξη. «Ναι, κάνω πολλές συζητήσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχω ακλόνητη δέσμευση. Όμως, κάποιος πρέπει να προωθήσει το θέμα», δηλώνει. Για εκείνον, θα ήταν «πολύ ευπρόσδεκτο» αν έπαιρναν τα ηνία ο Φρίντριχ Μερτς, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και η Τζόρτζια Μελόνι.

Για τον Ράσμουσεν- που έχει διατελέσει και πρωθυπουργός της Δανίας και διαχρονικά υποστήριζε τις διατλαντικές σχέσεις- είναι «πολύ επώδυνο» να πρέπει να ξανασκεφτεί την ασφάλεια της Ευρώπης ουσιαστικά χωρίς την Ουάσινγκτον. Όμως, υπογραμμίζει ότι η ήπειρος πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από τους δικτάτορες.

«Πρέπει να προσαρμόσουμε τη στρατηγική σκέψη μας και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τους δικτάτορες αυτού του κόσμου: τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Σι Τζινπίνγκ», λέει. Για πολύ καιρό «οι Ευρωπαίοι βασιζόμασταν σε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, φτηνά αγαθά από την Κίνα και φτηνή ασφάλεια από τις ΗΠΑ. Αυτό το μοντέλο πλέον δεν λειτουργεί», καταλήγει.