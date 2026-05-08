Η ανάρτηση Τραμπ, μετά τις διαφορετικές εκεχειρίες που είχαν ανακοινώσει Ρωσία και Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο της Ουκρανίας, τέσσερις ημέρες μετά την κατάπαυση πυρός που είχε αποφασίσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και τη διαφορετική που είχε δηλώσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τη Δευτέρα, αρχικά η Μόσχα και στη συνέχεια το Κίεβο ανακοίνωσαν διαφορετικές ημερομηνίες για εκεχειρία, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας και την παρέλαση που θα γίνει στη ρωσική πρωτεύουσα το Σάββατο. Ωστόσο, συνεχίστηκε η ανταλλαγή πυρών. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός τριών ημερών, από τις 9 έως και τις 11 Μαΐου, αναφέροντας πως αυτό έγινε έπειτα από δικό του αίτημα.

«Με ικανοποίηση ανακοινώνω ότι θα υπάρξει εκεχειρία τριών ημερών (9η Μαΐου, 10η Μαΐου και 11η) στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία», έγραψε o Τραμπ στο Truth Social. Αυτό θα περιλαμβάνει και ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά, συμπλήρωσε.

«Αυτό το αίτημα έγινε απευθείας από εμένα και εκτιμώ πάρα πολύ ότι συμφώνησαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», ανέφερε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «αυτή θα είναι η αρχή του τέλους» του πολέμου. Οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης συνεχίζονται και «φτάνουμε όλο και πιο κοντά κάθε ημέρα», υποστήριξε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πούτιν στις 29 Απριλίου, ο Τραμπ είχε πει ότι ήταν στα σκαριά μια κατάπαυση πυρός. Τη Δευτέρα, ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε εκεχειρία από τις 8 έως τις 9 Μαΐου, καλώντας το Κίεβο να πράξει το ίδιο. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι με ανάρτηση ανακοίνωσε δική του εκεχειρία, που θα ξεκινούσε «από τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», ενώ δεν έδινε ημερομηνία λήξης. Τα 24ωρα που ακολούθησαν, η μία πλευρά κατηγορούσε την άλλη για παραβίαση της κατάπαυση πυρός που αμφότερες οι χώρες ανακοίνωσαν μονομερώς.

Μετά την αποψινή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε στο Χ ότι υπήρξε συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και ότι θα υπάρξει εκεχειρία από τις 9 έως τις 11 Μαΐου. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Αμερικανό ομόλογό του και την ομάδα του «για την εποικοδομητική διπλωματική εμπλοκή τους» και συμπλήρωσε: «Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν πως η ρωσική πλευρά θα τηρήσει αυτές τις συμφωνίες».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2052816514051698812}