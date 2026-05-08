Χωρίς το «πράσινο φως» του πρωθυπουργού δεν θα μπορούσαν να γίνουν οι επιθέσεις στον υπουργό Άμυνας- Ξεκινά ο «εμφύλιος» στο κυβερνών κόμμα;-Το «Μανιφέστο» Δένδια στο Συνέδριο.

Ενώπιον μιας ενδοκυβερνητικής αντιπαράθεσης με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία μετά τις επιθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Θάνου Πλεύρη στον Νίκο Δένδια.

Επιθέσεις που έγιναν μάλιστα παρουσία του πρωθυπουργού, γεγονός που καθιστά το γεγονός περισσότερο σημαντικό. Χωρίς, άλλωστε, το «πράσινο φως» ή έστω τη σιωπηρή αποδοχή εκ μέρους του πρωθυπουργού οι επιθέσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Και αν γινόταν θα συναντούσαν την αντίδραση του Μαξίμου -ενώ τώρα η «υπόγεια» υποστήριξη του στις επιθέσεις υπήρξε κάτι παραπάνω από φανερή.

Η στοχοποίηση του υπουργού Άμυνας από μέλη της κυβέρνησης παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη προϊδεάζει πως η εσωκομματική αντιπαράθεση στη ΝΔ για την επόμενη μέρα μόλις ξεκινά.

Ο Νίκος Δένδιας αποτελεί αυτή τη στιγμή όχι απλώς τον επιφανέστερο «δελφίνο» αλλά και τον «δελφίνο» εκείνο που διαθέτει ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο απέναντι σε αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος σε λίγο συμπληρώνει δέκα έτη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον βασικό αντίπαλο του υπουργού Άμυνας για την επόμενη μέρα στη ΝΔ όταν έρθει η ώρα της αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει περισσότερο ως συνεχιστής της πολιτικής του πρωθυπουργού με τις αναγκαίες βεβαίως αναπροσαρμογές, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δείχνει να είναι απολύτως ταυτισμένος μαζί του. Ο δε Άδωνις Γεωργιάδης συγκροτεί μέσω των συνεχών παρεμβάσεών του όλο το προηγούμενο διάστημα συγκροτεί τη δική του «δεξιά πλατφόρμα» μέσω της οποίας θα διεκδικήσει την ηγεσία, ενώ παρόν στην επόμενη μέρα εκτιμάται ότι θα είναι και ο Βασίλης Κικίλιας που στηρίζει τον πρωθυπουργό και δεν ανοίγει ακόμα τα χαρτιά του.

Το ερώτημα μετά και τις επιθέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη εναντίον του υπουργού Άμυνας είναι αν και πώς θα αντιδράσει ο Νίκος Δένδιας. Οι γνωρίζοντες σημειώνουν πως ο υπουργός Άμυνας έχει αποφύγει επιμελώς να ανοίξει πρώτος τον εσωκομματικό πόλεμο, πως δεν είναι αυτός που «χειρών αδίκων ήρξατο». Και πως πλέον δικαιολογείται να απαντήσει στις εναντίον του επιθέσεις, ανεξαρτήτως εάν και πότε θα το πράξει. Εκείνο που αυτή τη στιγμή είναι βέβαιο είναι πως στο Συνέδριο της ΝΔ (15-17 Μαΐου) θα παρουσιάσει το δικό του «Μανιφέστο», τη δική του πολιτική πλατφόρμα για τη χώρα και τη Νέα Δημοκρατία.

Πολιτικοί παρατηρητές πάντως επιμένουν πως η τακτική των επιθέσεων κατά του Νίκου Δένδια τον ισχυροποιεί ως τον εναλλακτικό πόλο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θέτει απέναντι στο κυβερνών κόμμα και πολλούς «καραμανλικούς» εξ εκείνων που δεν έχουν ενσωματωθεί στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε κάθε περίπτωση η αντιπαράθεση των «δελφίνων» για την επόμενη μέρα στο νυν κυβερνών κόμμα περνάει από το παρασκήνιο στο προσκήνιο.