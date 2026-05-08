Διαβεβαίωσε ότι η κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει σε ισχύ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει «βίαια» αντίποινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία με τις ΗΠΑ, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στο στενό του Χορμούζ.

«Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον των αντιτορπιλικών μας και αναχαιτίστηκαν εύκολα. Στάλθηκαν drones και απανθρακώθηκαν στον αέρα», καυχήθηκε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Όπως ακριβώς τους ρίξαμε νοκ άουτ για άλλη μια φορά σήμερα, θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει.