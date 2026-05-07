Μια πρωτοποριακή περιβαλλοντική παρέμβαση με στόχο την αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης υλοποιεί το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επιστημονική επίβλεψη της καθηγήτριας Νίκης Ευελπίδου, επιχειρεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη δημιουργία τεχνητών αμμοθινών.Η πιλοτική εφαρμογή, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ, πραγματοποιείται στην παραλία του Αγίου Γεωργίου στη Νάξο και βασίζεται σε μια καινοτόμο, φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο που αξιοποιεί τις φυσικές διεργασίες μεταφοράς και απόθεσης της άμμου.

Μέσω ειδικά διαμορφωμένων πασσάλων, οι οποίοι επιβραδύνουν την ένταση του ανέμου, διευκολύνεται η φυσική συσσώρευση άμμου και ο σταδιακός σχηματισμός αμμοθινών, χωρίς την ανάγκη βαρέων τεχνικών έργων ή εκτεταμένων παρεμβάσεων στο παράκτιο τοπίο.

Το πείραμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025 και μέχρι στγμής τα πρώτα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς έχει σχηματιστεί η πρώτη τεχνητή αμμοθίνα, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της μεθόδου στις ελληνικές ακτές.

Οι αμμοθίνες αποτελούν φυσικά αποθέματα ιζήματος και λειτουργούν ως προστατευτική ασπίδα απέναντι στη διάβρωση, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των παράκτιων οικοσυστημάτων. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιταχύνουν την υποβάθμιση πολλών ελληνικών παραλιών.

Η εξέλιξη της πειραματικής διάταξης παρακολουθείται συστηματικά μέσω επιτόπιων μετρήσεων και επιστημονικών καταγραφών, με στόχο την ποσοτική αποτίμηση της διαδικασίας σχηματισμού των αμμοθινών και τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της μεθόδου και σε άλλες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διάβρωσης ή ανάγκη αποκατάστασης του φυσικού τους περιβάλλοντος.

Στην ερευνητική ομάδα, που συντονίζει η καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου συμμετέχουν οι Ευάγγελος Σπύρου, Δρ. Γιάννης Σαΐτης, Ελένη Ακμακίδου, Κωνσταντίνα Λυμπεροπούλου και Βασιλική Κωνσταντινίδου.

Η υλοποίηση της δράσης υποστηρίζεται από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.