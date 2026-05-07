Αύξηση 12% σε δημοσιευμένη βάση και 11,6% σε οργανική βάση

Η Coca-ColaHBC παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 2,71 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε δημοσιευμένη βάση και 11,6% σε οργανική βάση σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Την ίδια στιγμή, ο συνολικός όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9,7% σε δημοσιευμένη βάση και κατά 9,6% οργανικά, φτάνοντας τα 706 εκατ. κιβώτια από 643,8 εκατ. κιβώτια ένα χρόνο πριν. Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο ενισχύθηκαν κατά 2,2% σε δημοσιευμένη βάση και κατά 1,8% οργανικά, στα 3,84 ευρώ ανά κιβώτιο.

Στις αναπτυγμένες αγορές, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 820,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,8% σε δημοσιευμένη βάση και 7,3% οργανικά. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,8%, στα 140,7 εκατ. κιβώτια, ενώ τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο διαμορφώθηκαν στα 5,83 ευρώ, σημειώνοντας οργανική αύξηση 0,6%.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις έφτασαν τα 562,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,2% σε δημοσιευμένη βάση και 10,3% οργανικά. Ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 7,4%, στα 109,4 εκατ. κιβώτια, ενώ τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο ανήλθαν στα 5,15 ευρώ, παρουσιάζοντας οργανική αύξηση 2,7%.

Τη μεγαλύτερη δυναμική εμφάνισαν οι αναδυόμενες αγορές, όπου τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 15,2% σε δημοσιευμένη βάση και κατά 15% οργανικά, φτάνοντας τα 1,33 δισ. ευρώ. Ο όγκος πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 455,9 εκατ. κιβώτια, αυξημένος κατά 11,2%, ενώ τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 3,5% οργανικά, στα 2,91 ευρώ. Η ισχυρή ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις αγορές της Αφρικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, τα ανθρακούχα αναψυκτικά κατέγραψαν αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 9,4%, ενώ τα ποτά ενέργειας σημείωσαν εκρηκτική άνοδο 27%. Σημαντική ήταν και η ανάπτυξη στον καφέ, κυρίως στο κανάλι εκτός σπιτιού κατανάλωσης, καθώς και στα ποτά για αθλούμενους μέσω της ανάπτυξης του Powerade και των σχετικών αθλητικών συνεργασιών.

Η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2026, προβλέποντας οργανική αύξηση καθαρών εσόδων από πωλήσεις στο εύρος 6%-7% και οργανική αύξηση λειτουργικών κερδών μεταξύ 7% και 10%. Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη για τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα στα 45-65 εκατ. ευρώ, από 25-45 εκατ. ευρώ προηγουμένως, λόγω της έκδοσης ομολόγων για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa.