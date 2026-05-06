Ποιες είναι οι απαγορευμένες ουσίες που εντοπίστηκαν στα δημοφιλή αραβικά αρώματα.

Προειδοποίηση ανάκλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πασίγνωστα αρώματα της Arabian Oud καθώς περιέχουν απαγορευμένες χημικές ουσίες αναρτήθηκε μέσω του δελτίου για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX). Ειδικότερα, η ειδοποίηση ανάκλησης εκδόθηκε από τη Γαλλία και αφορά αρώματα eau de parfum (100 ml) και συγκεκριμένα τα μοντέλα Elegant Black και Solid Black, με διάφορους αριθμούς παρτίδας. Τα προϊόντα προέρχονται από τη Σαουδική Αραβία και έχουν εντοπιστεί και στην Πολωνία, ενώ πωλούνται και στην ελληνική αγορά.

Αυτά είναι τα αρώματα που ανακαλούνται παρτίδες τους

Σύμφωνα με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, τα συγκεκριμένα αρώματα εντοπίστηκε ότι περιέχουν τη χημική ουσία BMHCA η οποία έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των επιπτώσεών της στην υγεία. Η ουσία αυτή συνδέεται με κινδύνους για το αναπαραγωγικό σύστημα, πιθανή βλάβη στο έμβρυο και πρόκληση δερματικών αλλεργιών. Εντοπίστηκε επίσης και η ουσία HICC, ένα ισχυρό αλλεργιογόνο που μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα εξ επαφής.

Τα προϊόντα αυτά δεν συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό Καλλυντικών, ο οποίος απαγορεύει ρητά τη χρήση τέτοιων συστατικών. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν παρτίδες και barcodes και να επιστρέφουν τα προϊόντα αν ανήκουν στη λίστα ανάκλησης.Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει αυστηροποιήσει σημαντικά το πλαίσιο για τα καλλυντικά, απαγορεύοντας ουσίες που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ευρέως. Η BMHCA, για παράδειγμα, ήταν κοινό συστατικό σε αρώματα λόγω της χαρακτηριστικής μυρωδιάς της, αλλά αποσύρθηκε μετά από επιστημονικά δεδομένα που έδειξαν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Παρτίδες που επηρεάζονται

BN14321W

BN232/21

BN280/21 W

BN425/19

BN71/21 W

BN86/20

ED86/20

Barcodes

6281101820047

6281101821334