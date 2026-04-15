Η ανακοίνωση της γαλλικής εταιρείας KIABI για τα είδη που ανακαλούνται - Τι πρέπει να κάνετε αν τα έχετε στην κατοχή σας.

Η εταιρεία KIABI με ανακοίνωση που εξέδωσε ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας για την ανάκληση μπουφάν αντιανεμικών καθώς και τσαντών καθώς μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους εντοπίστηκαν ευρήματα που καθιστούν απαραίτητη την απόσυρση των εν λόγω ειδών.

Αυτά είναι τα επίμαχα ρούχα και αξεσουάρ που ανακαλούνται από την ελληνική αγορά - Τι εντόπισαν οι Αρχές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας τα επίμαχα μπουφάν ανακαλούνται λόγω παρουσίας χημικών ουσιών (υπερφθοριωμένων και πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS)) σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα βάσει των κανονισμών.Όπως σημειώνεται «Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Επιστρέψτε το προϊόν σε ένα κατάστημα KIABI για να λάβετε επιστροφή χρημάτων, ακόμη και χωρίς να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς και θα σας επιστραφούν τα χρηματα.»

Ενώ αντίστοιχα οι τσάντες ανακαλούνται λόγω του ότι «περιέχουν φθαλικές ενώσεις (χημικές ουσίες) σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα. Οι ουσίες αυτές είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες και τοξικές για την αναπαραγωγή. Η ειδοποίηση ανάκλησης αναφέρει ότι «Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Παραδώστε το προϊόν σε ένα κατάστημα KIABI για επιστροφή χρημάτων, ακόμη και χωρίς να

προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς. Επιστροφή χρημάτων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανωτέρω τσάντα ανακαλείται καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση «περιέχει φορμαλδεΰδη (χημική ουσία) σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα. Πρόκειται για καρκινόγονα ουσία.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν Παραδώστε το προϊόν σε ένα κατάστημα KIABI για επιστροφή χρημάτων, ακόμη και χωρίς να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς»