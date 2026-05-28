Σοκ έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος ενός 10χρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας, στις Σέρρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο ανήλικος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε μέσα στο νερό. Οι συγγενείς του ανησύχησαν όταν διαπίστωσαν την απουσία του και ξεκίνησαν αναζητήσεις, μέχρι που τον εντόπισαν στο κανάλι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο 10χρονος φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι, το οποίο πιθανότατα υποχώρησε.

Εξετάζουν το σενάριο της ηλεκτροπληξίας

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, μετά από καταγγελίες συγγενικών προσώπων ότι στο σημείο υπήρχε καλώδιο μέσα στο νερό, το οποίο πιθανόν συνδεόταν με παράνομη παροχή ρεύματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη 43χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια κατοικίας κοντά στο κανάλι, με την κατηγορία της ρευματοκλοπής, έπειτα από σχετική καταγγελία συγγενή του παιδιού.

Παράλληλα, συνελήφθη και η 28χρονη μητέρα του ανήλικου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση και η νεκροψία-νεκροτομή.

