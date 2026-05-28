Σε πιλοτική λειτουργία τίθεται έως την ερχόμενη Πέμπτη το νέο Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας το κράτος θα αποκτά πλήρη εικόνα για το σύνολο των επιδομάτων και των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν κεντρικό ηλεκτρονικό φάκελο ανά ΑΦΜ, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος που χορηγούνται από φορείς του Δημοσίου.

Η πιλοτική φάση του νέου συστήματος θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο πρώτο στάδιο θα συνδεθούν βασικοί φορείς κοινωνικών παροχών, όπως ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ και η ΕΕΤΑΑ. Σταδιακά στο μητρώο θα ενταχθούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και τα προγράμματα που χορηγούν επιδόματα, ενισχύσεις ή κοινωνικές παροχές.

Μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος, το Δημόσιο θα μπορεί να γνωρίζει αναλυτικά ποιος λαμβάνει τι, πότε, για πόσο χρονικό διάστημα και με ποια οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί μια πλήρης χαρτογράφηση της κοινωνικής πολιτικής και παράλληλα να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου των κρατικών δαπανών.

Το μητρώο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ την τεχνική ανάπτυξη και διαχείριση του συστήματος αναλαμβάνει η ΑΑΔΕ. Μέσω διαλειτουργικότητας με άλλες κρατικές βάσεις δεδομένων θα πραγματοποιούνται συνεχείς διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

Στην πλατφόρμα θα καταγράφονται όλα τα επιδόματα και οι ενισχύσεις που λαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο, τα ποσά που εγκρίνονται, καταβάλλονται ή ανακτώνται, η χρονική διάρκεια κάθε παροχής, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, την οικογενειακή κατάσταση και τα φορολογικά δεδομένα των δικαιούχων. Παράλληλα, θα αντλούνται πληροφορίες από φορείς όπως η ΑΑΔΕ, η ΗΔΙΚΑ, το Μητρώο Πολιτών και το σύστημα ΕΝΦΙΑ.

Κάθε παροχή θα συνδέεται υποχρεωτικά με τον ΑΦΜ του δικαιούχου, ενώ το σύστημα θα διατηρεί πλήρες ιστορικό ενισχύσεων για διάστημα έως και 15 ετών. Στο μητρώο θα αποτυπώνεται ακόμη και η μορφή της ενίσχυσης, δηλαδή αν πρόκειται για χρηματική καταβολή, voucher ή προπληρωμένη κάρτα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο της λεγόμενης «σώρευσης παροχών», καθώς το κράτος θα μπορεί πλέον να εντοπίζει περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν ταυτόχρονα πολλαπλές ενισχύσεις από διαφορετικούς φορείς, ώστε να διαπιστώνεται αν τηρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και θεσμικά κριτήρια.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, βασικοί στόχοι του νέου μητρώου είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών, η παροχή στοιχείων για ελεγκτικές διαδικασίες και η αξιοποίηση της συνολικής εικόνας των ενισχύσεων για την αποτροπή αλληλοεπικαλύψεων και καταχρηστικών επιδοτήσεων.

Το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει μέσα από το νέο ψηφιακό εργαλείο να αποκτήσει για πρώτη φορά ολοκληρωμένη στατιστική αποτύπωση του συστήματος κοινωνικών παροχών της χώρας, ώστε ο σχεδιασμός της κοινωνικής πολιτικής να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και σε ακριβή εικόνα της δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Το σύστημα θα μπορεί να παράγει συγκεντρωτικές αναφορές ανά περιοχή, ηλικιακή ομάδα, εισοδηματική κατηγορία και τύπο ενίσχυσης.

Η πρόσβαση στα στοιχεία θα γίνεται με διαφορετικά επίπεδα διαβάθμισης. Ανώτερα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ θα διαθέτουν πλήρη πρόσβαση, ενώ άλλοι φορείς θα μπορούν να αντλούν ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία ή συγκεκριμένες πληροφορίες μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με ειδική διαπίστευση.