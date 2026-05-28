Τα πλήγματα σημειώνονται εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά και παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου που έχει εκτινάξει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση στη Μπαντάρ Αμπάς, στρατηγική λιμανική πόλη στα Στενά του Ορμούζ. Η Centcom ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυνάμεις της κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones αυτοκτονίας «που αποτελούσαν απειλή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με την Centcom, ο στόχος στο Bandar Abbas χτυπήθηκε τη στιγμή που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει πέμπτο drone. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις ανατολικά της πόλης.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες που οι ΗΠΑ πλήττουν στόχους στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις έγιναν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Παρότι η Centcom χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις της «μετρημένες, καθαρά αμυντικές και με στόχο τη διατήρηση της εκεχειρίας», η νέα κλιμάκωση απειλεί την ήδη εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ουάσινγκτον είχε επιβεβαιώσει προηγούμενο γύρο «αμυντικών» επιδρομών στη νότια ιρανική επικράτεια, κατά τις οποίες στοχοποιήθηκαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να ποντίσουν νάρκες στα Στενά, όπου χιλιάδες εμπορικά δεξαμενόπλοια παραμένουν εγκλωβισμένα εξαιτίας της σύγκρουσης.

Η Centcom ανέφερε ότι εκείνα τα πλήγματα είχαν στόχο «την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που προέρχονται από ιρανικές δυνάμεις».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Ιράν καταδίκασε τις επιθέσεις ως «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας» και προειδοποίησε ότι «η ιρανική κυβέρνηση δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία εχθρική ενέργεια».

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν επίσης την Τρίτη ότι κατέρριψαν αμερικανικό drone και άνοιξαν πυρ εναντίον μαχητικού αεροσκάφους και ακόμη ενός drone που εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο, χωρίς όμως να διευκρινίσουν πότε συνέβη το περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται εξαντλημένο», επιμένοντας ότι η στρατηγική του στον πόλεμο δεν θα επηρεαστεί από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Ίσως χρειαστεί να επιστρέψουμε και να το τελειώσουμε, ίσως και όχι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο Τραμπ κάλεσε επίσης τα κράτη του Κόλπου να προσχωρήσουν στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει απειλήσει με επανέναρξη των βομβαρδισμών εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον.

Παρότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είχε «σε μεγάλο βαθμό διαμορφωθεί», στη συνεδρίαση της Τετάρτης ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες».

Όπως είπε, η Τεχεράνη είναι «πολύ αποφασισμένη» να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αν και «μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει εκεί».

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, το οποίο παρουσίαζε υποτιθέμενες λεπτομέρειες σχεδίου συμφωνίας, που περιλάμβανε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το κείμενο «εντελώς κατασκευασμένο».

Και οι δύο πλευρές είχαν αφήσει να εννοηθεί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι είχε σημειωθεί πρόοδος προς μια συμφωνία, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι επίκειται ανακοίνωση. Ωστόσο, η Τεχεράνη έσπευσε στη συνέχεια να τονίσει ότι μια συμφωνία «δεν είναι άμεση», ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στους διαπραγματευτές του «να μην βιαστούν».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο σμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Απλώς θέλουν να κάνουν συμφωνία - δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή». «Το Ιράν θέλει πάρα πολύ να καταλήξει σε συμφωνία», πρόσθεσε. «Μέχρι στιγμής δεν τα έχουν καταφέρει και δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε. Διαφορετικά, ίσως χρειαστεί απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά».