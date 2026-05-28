Το αίτημά της να παραδώσουν την έδρα όσοι πάνε στο κόμμα Τσίπρα- «Η 6η Ιουνίου είναι μακριά» προειδοποιεί τον Φάμελλο.

Μετά από ενάμισι , ίσως και παραπάνω, έτη δημόσιας αποχής από τον εσωτερικό κομματικό διάλογο στον ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου επανεμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες με σειρά συνεντεύξεων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τέλος τα ψέματα για ορισμένους που επιδιώκουν να πατάνε σε δυο βάρκες» διαμήνυσε την Τετάρτη (ΕΔΩ) για εκείνους από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που φλερτάρουν με το κόμμα Τσίπρα, καλώντας τους να παραδώσουν τις έδρες τους.

Κυρίως όμως προειδοποίησε τον Σωκράτη Φάμελλο να επισπεύσει τις αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ καθώς η 6η Ιουνίου «είναι μακριά».

Με τη συνέντευξή της η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής κάνει κόντρα με τον Σωκράτη Φάμελλο, κυρίως όμως κοντράρεται με τον Αλέξη Τσίπρα.

Δείχνοντας πως το αμέσως επόμενο διάστημα επιδιώκει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κουμουνδούρου το επόμενο διάστημα.

Β.Σκ.