Για μετά του Αγίου Πνεύματος η ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών της ΝεΑΡ; -Το «τελεσίγραφο» που απέστειλε ο Σακελλαρίδης.

Η στήλη σας ενημέρωσε την Τρίτη (ΕΔΩ) πως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οδηγούνται σε ανεξαρτητοποίηση ακόμα και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η επιτυχής αποδοχή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να ενισχύει τις εξελίξεις αυτές, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει το Σάββατο 6 Ιουνίου.

Αν η Κεντρική Επιτροπή αποφασίσει την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές τότε οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών θα επιταχυνθούν, αν και θα υπάρχουν και βουλευτές που θα «πατούν σε δυο βάρκες» τουλάχιστον ως τον Σεπτέμβριο. Σε μια τέτοια περίπτωση άλλωστε θα υπάρξουν και δεκάδες αποχωρήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα θελήσουν να στηρίξουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, η ανεξαρτητοποίηση πέντε βουλευτών της Νέας Αριστεράς, όπως σας έχει ενημερώσει ήδη η στήλη, μάλλον αναβάλλεται για μετά του Αγίου Πνεύματος. Ο νέος πρόεδρος της ΝεΑΡ Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έχει αποστείλει «τελεσίγραφο» προς τους υπό αποχώρηση βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο προκάτοχός του Αλέξης Χαρίτσης, να αποχωρήσουν γρήγορα, προκειμένου προφανώς το κόμμα να κάνει έγκαιρα την αναπροσαρμογή της στρατηγικής του. Η αποχώρηση επρόκειτο να γίνει σήμερα Πέμπτη, είναι πιθανόν όμως να αναβληθεί για την ερχόμενη εβδομάδα, μετά του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, ενώ θα συνοδεύεται και από σχετικό κείμενο.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι πως μεταξύ των υπό ανεξαρτητοποίηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς υπάρχει ήδη δίαυλος επικοινωνίας, ενώ για το διάστημα που θα παραμένουν στη Βουλή αναμένεται κάποιοι εξ αυτών να αναπτύξουν και κοινές πρωτοβουλίες. Κάτι που είναι και φυσιολογικό, καθώς ο τελικός προορισμός τους είναι κοινός, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα...