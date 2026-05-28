Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιταχύνει τις επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το 2026, με τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί επιστροφές και συμψηφισμοί ύψους άνω των 339 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ποσό των επιστροφών που αντιστοιχεί σε 1,6 εκατ. ΑΦΜ ξεπερνά ήδη τα 339 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό των άμεσων επιστροφών ανέρχεται στο 64,97%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής φόρου μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και μέσω των κεντρικών συμψηφισμών. Από τις 16 Μαρτίου έως και τις 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν άμεσες επιστροφές συνολικού ύψους 203,1 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 1,04 εκατ. φορολογούμενους.

Οι κεντρικοί συμψηφισμοί έφτασαν τα 93,3 εκατ. ευρώ και αφορούσαν περισσότερα από 432 χιλιάδες ΑΦΜ. Παράλληλα, μέσω των ΔΟΥ διεκπεραιώθηκαν συμψηφισμοί και επιστροφές ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη εκκαθάριση καταγράφηκε την περίοδο από 13 έως 24 Απριλίου, όταν πραγματοποιήθηκαν άμεσες επιστροφές άνω των 71,4 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 445 χιλιάδες φορολογούμενους. Την ίδια περίοδο διενεργήθηκαν και κεντρικοί συμψηφισμοί που ξεπέρασαν τα 28 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταδεικνύουν ότι πλέον η μεγάλη πλειονότητα των επιστροφών φόρου ολοκληρώνεται κεντρικά και αυτοματοποιημένα, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη παρέμβασης των ΔΟΥ. Συγκεκριμένα, το 92,9% των επιστροφών και συμψηφισμών έχει πραγματοποιηθεί είτε μέσω άμεσης επιστροφής είτε μέσω κεντρικού συμψηφισμού, ενώ μόλις το 0,93% αφορά διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τις εφορίες.

Η φετινή διαδικασία συνοδεύεται από νέο σύστημα εκπτώσεων φόρου, το οποίο επιβραβεύει όσους προχωρούν νωρίς στην υποβολή της δήλωσής τους και εξοφλούν εφάπαξ την οφειλή τους. Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία έως τις 15 Μαΐου και θα πληρώσουν ολόκληρο τον φόρο μέχρι την προθεσμία της πρώτης δόσης, δικαιούνται έκπτωση 4% επί του συνολικού ποσού του φόρου και των λοιπών βεβαιωμένων οφειλών.

Για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση μειώνεται στο 3%, ενώ για όσους ολοκληρώσουν την υποβολή έως τις 15 Ιουλίου, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 2%.

Ενδεικτικά, φορολογούμενος με χρεωστικό εκκαθαριστικό ύψους 1.200 ευρώ θα εξοικονομήσει 48 ευρώ εφόσον υποβάλει τη δήλωσή του έως τις 15 Μαΐου και καταβάλει εφάπαξ τον φόρο, πληρώνοντας τελικά 1.152 ευρώ. Αν η ίδια δήλωση κατατεθεί έως τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση περιορίζεται στα 36 ευρώ και η τελική οφειλή διαμορφώνεται στα 1.164 ευρώ.

Αντίστοιχα, για οφειλή 2.500 ευρώ, η έκπτωση 4% οδηγεί σε όφελος 100 ευρώ, ενώ με έκπτωση 2% το όφελος περιορίζεται στα 50 ευρώ. Σε ακόμη μεγαλύτερες οφειλές, όπως φόρος 5.000 ευρώ, το οικονομικό όφελος μπορεί να φτάσει τα 200 ευρώ για όσους κινηθούν έως τα μέσα Μαΐου.

Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου και τις υπόλοιπες επτά έως το τέλος των επόμενων μηνών.