Διευκρινίσεις για τον τρόπο φορολογικής δήλωσης των αναδρομικών αποδοχών μισθών και συντάξεων προηγούμενων ετών, των αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά και των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών παρέχει η ΑΑΔΕ, αποσαφηνίζοντας τις προθεσμίες, τις εξαιρέσεις και τις περιπτώσεις όπου δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι.

Ειδικότερα, οι αναδρομικές αποδοχές από μισθούς και συντάξεις προηγούμενων ετών δηλώνονται μέσω τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, χωρίς την επιβολή προστίμων και τόκων, εφόσον υποβληθούν έως το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Για φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ για το 2014 και παλαιότερα συνεχίζεται η υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η εξόφληση του φόρου που προκύπτει από τις τροποποιητικές δηλώσεις πραγματοποιείται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους. Στις περιπτώσεις όπου η εκκαθάριση εκδίδεται το επόμενο έτος από την υποβολή, η πληρωμή μεταφέρεται έως το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου.

Για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι ως χρόνος κτήσης εισοδήματος θεωρείται, κατά κανόνα, ο χρόνος είσπραξης. Ωστόσο, εξαίρεση προβλέπεται για αναδρομικές καταβολές που προκύπτουν ύστερα από ένσταση ή δικαστική απόφαση, όπου το εισόδημα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποκτήθηκε στο έτος στο οποίο ανάγεται. Το καθεστώς αυτό εφαρμόζεται για ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Παράλληλα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι στις τροποποιητικές δηλώσεις αγροτών όταν οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που δεν επέτρεψε την εμπρόθεσμη δήλωση του εισοδήματος.

Σε ό,τι αφορά τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που καταβλήθηκαν από το 2014 και μετά, αυτές φορολογούνται στο έτος στο οποίο ανάγονται, εφόσον αναγράφονται διακριτά στις βεβαιώσεις αποδοχών ή αποδεικνύεται με άλλα μέσα το έτος προέλευσής τους, όπως στοιχεία ΑΠΔ, παλαιότερες βεβαιώσεις ή δικαστικές αποφάσεις. Οι σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβληθούν εντός του έτους έκδοσης της βεβαίωσης αποδοχών.

Αν όμως οι αποδοχές δεν εμφανίζονται διακριτά ανά έτος ή δεν μπορεί να αποδειχθεί η περίοδος στην οποία αντιστοιχούν, τότε φορολογούνται στο έτος καταβολής τους. Αντίστοιχα, όταν δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση αποδοχών αλλά αποδεικνύεται μόνο η καταβολή και όχι το έτος αναφοράς, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί έως το τέλος του επόμενου έτους από την πληρωμή και εξακολουθεί να θεωρείται εμπρόθεσμη.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ακόμη ότι στις περιπτώσεις τροποποιητικών δηλώσεων για καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές προηγούμενων ετών δεν υπολογίζεται προσαύξηση φόρου λόγω διαφορών στις απαιτούμενες αποδείξεις, εξαιτίας της χρονικής απόκλισης μεταξύ απόκτησης και είσπραξης του εισοδήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ανείσπρακτες αποδοχές που καταβλήθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2025. Αν οι αποδοχές εμφανίζονται διακριτά ανά έτος στη βεβαίωση αποδοχών ή αποδεικνύονται με άλλο τρόπο, ο φορολογούμενος υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη στα οποία αντιστοιχούν. Αν δεν υπάρχει τέτοια διάκριση, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους κωδικούς μισθών του εντύπου Ε1 για το 2025 και η δήλωση υποβάλλεται με επιφύλαξη, ώστε να γίνει εκκαθάριση από την αρμόδια υπηρεσία με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Τέλος, στις περιπτώσεις όπου ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών δεν είχε αποδοθεί εγκαίρως από τον εργοδότη, προβλέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΦΜΥ από τον εργοδότη για το έτος αναφοράς, ενώ ο φορολογούμενος ακολουθεί τη διαδικασία δήλωσης ανάλογα με το εάν οι αποδοχές φορολογούνται στο έτος είσπραξης ή στο έτος στο οποίο ανάγονται.