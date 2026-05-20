Μια σειρά από ερωτήματα προς την Άννα Ευθυμίου καταθέτει δημοσίως ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Απαιτούνται καθαρά λόγια στου συνταξιούχους λόγω χηρείας. Έχουν κουραστεί από τον διαχρονικό εμπαιγμό της τελευταίας δεκαετίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς αναφορικά με τα όσα είπε σήμερα η Άννα Ευθυμίου στον ΣΚΑΪ.

«Ο νόμος 4387/2016 προβλέπει περικοπή μετά το πέρας της τριετίας στη σύνταξη λόγω θανάτου. Στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν εκδοθεί μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Θα αλλάξετε τη διάταξη με αναδρομική ισχύ ώστε να μην προβλέπεται περικοπή ή θα ζητήσετε τα χρήματα από τους δικαιούχους που δεν φταίνε σε τίποτα; Στους συνταξιούχους του Δημοσίου έχει επιβληθεί η περικοπή. Τι θα κάνετε με αυτό;», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Η εγκύκλιος Τσακλόγλου προβλέπει, κατ’ εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, την καταβολή μιας εθνικής σύνταξης σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων. Θα εφαρμόσετε την εγκύκλιο που σημαίνει περικοπή στις συνολικές συντάξιμες αποδοχές ή θα νομοθετήσετε ξανά; Θα επαναφέρετε τη δυνατότητα επιλογής από τον συνταξιούχο της σύνταξης που θα γίνεται η περικοπή; Γιατί δεν το έχετε κάνει έως τώρα; Στις περιπτώσεις που μια εκ των δύο συντάξεων έχει εκδοθεί πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 , ήδη υπάρχει περικοπή στην εθνική σύνταξη που απεικονίζεται στα εκκαθαριστικά των συντάξεων στο πλαίσιο του επανυπολογισμού. Τι σκοπεύετε να κάνετε; Θα συνεχίσετε να μη λύνετε τα ζητήματα και να κρατάτε σε ομηρία τους συνταξιούχους;»