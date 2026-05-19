Οι κατά τόπους δημοτικές αρχές, όπου υπήρχε μυρωδιά αερίου, έσπευσαν να ενημερωθούν και στη συνέχεια να ενημερώσουν τους πολίτες, απευθύνοντας συστάσεις για παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η έντονη οσμή αερίου στο κέντρο και στα νότια της Αθήνας, καθώς μέχρι και τώρα δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια.

Η οσμή του αερίου έχει εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, ο Άγιος Δημήτριος, η Καλλιθέα, ενώ υπάρχουν αναφορές και από τον Άλιμο, την Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο.

Παρά την έντονη κινητοποίηση, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή φυσικού αερίου από το δίκτυο ή από εγκαταστάσεις της περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους σε διάφορα σημεία, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια για την προέλευση της οσμής, ενώ συστήνεται ψυχραιμία στους πολίτες.

Και ενώ βρισκόμαστε σε ώρα αιχμής καθημερινής ημέρας, περιοχές όπως η Καλλιθέα και η Νέα Σμύρνη θυμίζουν εποχές... καραντίνας. Παρά το γεγονός ότι οι Αρχές δεν έχουν εκδώσει κάποια επίσημη οδηγία στον κόσμο να παραμείνουν σπίτι τους, η κίνηση στους δρόμους είναι μειωμένη αισθητά.

Εκτεταμένοι ελέγχοι πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια από συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), χωρίς να προκύψει ένδειξη για διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα.

Οπως έγινε γνωστό, δεν εντοπίστηκε πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, ενώ και από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq – Motor Oil) διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρθηκε ότι «τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές» και υπενθυμίστηκε ότι «ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI