Έτοιμο να κάνει την επίσημη είσοδο του στην πολιτική σκηνή της χώρας, ανακατεύοντας για τα καλά την «τράπουλα», είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός, το βράδυ της Δευτέρας, ανακοίνωσε ότι η ιδρυτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στο Θησείο.

Στην πραγματικότητα, όμως, η πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού βρίσκεται οργανωτικά σε πολύ πιο προχωρημένο από το αναμενόμενο στάδιο, καθώς έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις ακόμα και για τις εκλογικές περιφέρειες που θα είναι υποψήφια τα νέα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν.

Σε διάταξη «μάχης» με το βλέμμα στις κάλπες

Αν κάποιος μιλούσε με τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, πριν από σχεδόν 40 ημέρες, θα πίστευε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να ανακοινώσει την επίσημη επιστροφή του στην ενεργώ πολιτική, πριν από τον Σεπτέμβριο. Αυτό είχε αφήσει και ο ίδιος να εννοηθεί στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ωστόσο, από τη Μεγάλη Εβδομάδα και μετά, τα πράγματα έτρεξαν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Το οργανωτικό γραφείο του κατάφερε να αποκτήσει δικτύωση σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι ομάδες αυτοργάνωσης αυξήθηκαν ραγδαία και το συνολικό κλίμα εισέπραττε από ολόκληρη τη χώρα ήταν «Αλέξη, τώρα είναι η ώρα».

Δεν ήταν ανυπομονησία, λένε οι συνεργάτες του. Ήταν το σωστό «timing». Η μεθοδική δουλειά που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα και η «έκρηξη» των τελευταίων εβδομάδων, έδειχνε ότι όλες οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για την εμφάνιση του κόμματος, είχαν ολοκληρωθεί.

Στην πραγματικότητα, σε μεγάλο βαθμό είχαν «κλειδώσει» οι χρεώσεις πολλών ανθρώπων, σε κάθε μέρος της Αθήνας και της περιφέρειας, ενώ είχαν γίνει και αρκετές συζητήσεις με νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στο πλευρό του, ακόμα και για τις εκλογικές περιφέρειες που θα ήταν υποψήφια. Ακόμα και για ανθρώπους που θα αξιοποιηθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Σίγουρα έπαιξε ρόλο και το προεκλογικό κλίμα που διαμορφώθηκε από την κυβερνητική πτέρυγα. Και είναι δεδομένο ότι τα βλέμματα όλων είναι πλέον στραμμένα στις επόμενες εκλογές – όποτε και ανα αυτές πραγματοποιηθούν.

«Προσκλητήριο» στη νεολαία

Το κρύωμα που ταλαιπωρούσε τον Αλέξη Τσίπρα τα τελευταία 24ώρα, δεν ήταν αρκετό από το να του «απαγορεύσει» να παραστεί στην εκδήλωση της κίνησης νέων «Unmute Now», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, σε γνωστό καφέ-μπαρ του κέντρου της Αθήνας.

Όπως ο ίδιος είπε, δεν έχει συχνά την ευκαιρία να βρίσκεται ανάμεσα σε πολλούς νέους. Και χθες, είχε τη δυνατότητα να ακούσει δεκαέξι διαφορετικές ιστορίες, παρουσία δεκάδων ανθρώπων που έφταναν μέχρι την ηλικία των 30. Παράλληλα, όμως, ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να απευθύνει κάλεσμα σε μια ηλικιακή κατηγορία η οποία τον στήριξε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2012, του 2015 και το 2019, την οποία έχασε το 2023.

Το κάλεσμα του ήταν σαφές. Να έρθουν οι νέοι στις κάλπες. Να μην επιτρέψουν σε άλλους να αποφασίσουν για εκείνους. Επίσης, επέλεξε να αφήσει στην άκρη τις γενικότητες και να εστιάσει σε τρία προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τη στέγαση, τις εργασιακές σχέσεις και την Παιδεία. Κρίνοντας από αυτή την επιλογή, γίνεται σαφές ότι θέλησε να μιλήσει για υπαρκτά προβλήματα καθημερινότητας, στοχευμένα, θυμίζοντας την προεκλογική τακτική του Ζοχράν Μαμντάνι, στην Νέα Υόρκη.

Κανονικά στις μετρήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσπευση της ανακοίνωσης της ίδρυσης του κόμματος από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, αλλάζει όχι μόνο τον σχεδιασμό των αντιπάλων του, αλλά και των δημοσκόπων. Τα Μέσα Ενημέρωσης που έχουν «παραγγείλει» μετρήσεις κοινής γνώμης τις οποίες παρουσιάζουν στο τέλος κάθε μήνα, αυτή τη φορά την ετοιμάζουν για τις αρχές Ιουνίου.

Στόχος τους είναι το να προλάβει να «τρέξει» στη μέτρηση και επίσημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μπορέσουν να δώσουν για πρώτη φορά μια σαφή εικόνα για τα ποσοστά που δείξει με το που εμφανιστεί και επίσημα. Άλλωστε, οι δημοσκοπήσεις που θα δημοσιευτούν μέχρι την καλοκαιρινή ανάπαυλα, θα δώσουν «παράσταση νίκης» - σε ότι τουλάχιστον αφορά τα πρωτεία στην ευρύτερη Κεντροαριστερά.