Στις 26 Μαϊου αναμένεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.

Με ανάρτησή του στα social media ο Άλεξης Τσίπρας έκανε γνωστό πως στις 26 Μαΐου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.

{https://x.com/atsipras/status/2056236012364345559}

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Dnews, είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να δημιουργήσει ένα κόμμα που θα είναι μαζικό, αλλά θα έχει διαφορετική δομή οργάνωσης από το κόμμα «Νέου Τύπου» - τρόπος που κυριάρχησε στην Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση και μετά. Στόχος είναι να υπάρχουν παράλληλες δομές και όχι τόσες «ιεραρχικές».

Από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνουν ήδη τις υπογραφές που θα συνοδεύσουν τη διακήρυξη στον Άρειο Πάγο – όταν αυτή κατατεθεί. Όπως αναφέρουν από το περιβάλλον του, τη συγγραφή της την έχει αναλάβει ο ίδιος, είναι σχεδόν έτοιμη και λείπουν οι τελευταίες «πινελιές».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι περίπου 300 και θα την υπογράφουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο και άνθρωποι του πολιτισμού, τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, αλλά και τα νέα πρόσωπα που ο πρώην πρωθυπουργός προορίζει για θέσεις ευθύνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της στήλης «Παιχνίδια Εξουσίας» και του Βασίλη Σκουρή που έγραφε το Σάββατο πως η «μεγάλη επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα για γίνει γνωστή πλέον με κάθε επισημότητα είτε στις 26 είτε στις 27 Μαΐου. Μάλιστα ανέφερε η στήλη πως πρώτος θα υπογράψει τη Διακήρυξη, όπως είναι φυσικό, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός.

Συμπλήρωνε, πως οσοι εν συνεχεία την υπογράψουν θα είναι τα μέλη του κόμματος. Θα μπορούν να υπογράψουν όσοι ασπάζονται το κείμενο, όχι όμως και εν ενεργεία βουλευτές.

Σε κάθε περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας θα στηριχθεί πρωτίστως σε νέα πρόσωπα ενώ ενδιαφέρον θα παρουσιάζει και η ηγετική ομάδα που θα εμφανιστεί και που σταδιακά θα εμπλουτίζεται.