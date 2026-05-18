Έπειτα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός, η προοπτική διευθέτησης της ένοπλης σύρραξης φαντάζει μακρινή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Κυριακή την απειλή πως θα αφανίσει το Ιράν, αφού drone έπεσε κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - εξελίξεις οι οποίες αυξάνουν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τις τιμές του πετρελαίου.

«Δεν θα απομείνει τίποτα» αν η Τεχεράνη δεν κλείσει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, απείλησε ο αμερικανός πρόεδρος χθες μέσω Truth Social, καθώς οι δυο πλευρές δεν έχουν συζητήσει απευθείας έπειτα από την πρώτη - άκαρπη - συνάντησή τους στο Πακιστάν στα μέσα Απριλίου.

«Γι το Ιράν, το ρολόι χτυπάει», διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, που είχε ήδη απειλήσει στις αρχές Απριλίου να αφανίσει «έναν πολιτισμό ολόκληρο», προτού ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός.

Έπειτα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός, η προοπτική διευθέτησης της ένοπλης σύρραξης φαντάζει μακρινή, με τον αμερικανό πρόεδρο να χαρακτηρίζει «εντελώς απαράδεκτη» την πιο πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Καθώς οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται σήμερα και αύρι στο Παρίσι για να προσπαθήσουν να επιτύχουν σύγκλιση των θέσεών τους για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν ξανά μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, να ξεπερνά τα 110 δολάρια (+1,28%).

Πριν από το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, η Τεχεράνη είχε απευθύνει προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον.

«Ο αμερικανός πρόεδρος πρέπει να ξέρει πως εάν (...) το Ιράν υποστεί επίθεση εκ νέου, οι πόροι και ο στρατός της χώρας του θα βρεθούν μπροστά σε σενάρια άνευ προηγουμένου, επιθετικά, εκπληκτικά και ταραχώδη», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί.

Ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Χαμιντρεζά Χατζί-Μπαμπαΐ διεμήνυσε πως εάν στοχοποιηθούν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, το Ιράν θα πλήξει σε αντίποινα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

«Επικίνδυνη κλιμάκωση» στη Σαουδική Αραβία

Στην άλλη όχθη του Κόλπου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες έπειτα από πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος κοντά σε πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στο Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το πλήγμα δεν προκάλεσε τραυματισμούς και δεν διαπιστώθηκε άνοδος των επιπέδων ραδιενέργειας, όμως οι αρχές έκαναν λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» και η Σαουδική Αραβία για «απειλή για την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιφέρειας».

Άλλα δυο drones αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων κατήγγειλε την «τρομοκρατική» επίθεση, μοιάζοντας να υπονοεί εμπλοκή του Ιράν, που έπληξε επανειλημμένα κράτη της περιοχής αφότου άρχισε ο πόλεμος, αλλά χωρίς να το κατηγορήσει ονομαστικά.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» του.

«Πηγή ανασφάλειας» οι ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή

Παρά τις εντάσεις, η διπλωματία δεν έχει ακόμη τουλάχιστον παραμεριστεί εντελώς· ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι, η χώρα του οποίου προσπαθεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον κυριότερο ιρανό διαπραγματευτή, τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Όμως αυτός ο τελευταίος δεν είχε κατευναστικά λόγια να πει μετά τη συνάντηση.

«Ορισμένα κράτη της περιοχής νομίζουν ότι η παρουσία των ΗΠΑ τους παρέχει ασφάλεια, όμως τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι αυτή η παρουσία όχι μόνο είναι ανίκανη να προσφέρει ασφάλεια, αλλά είναι τουναντίον πηγή ανασφάλειας», ανέφερε ο Γαλιμπάφ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες Κυριακή πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έκανε «καμιά χειροπιαστή παραχώρηση» στην απάντησή της στις πιο πρόσφατες ιρανικές προτάσεις. Η Ουάσιγκτον «απαίτησε επίσης πολύ αυστηρούς περιορισμούς μακράς διάρκειας στον ιρανικό τομέα της πυρηνικής ενέργειας», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, η Ουάσιγκτον παρουσίασε κατάλογο πέντε σημείων απαιτώντας ιδίως το Ιράν να μη διατηρήσει παρά μόνο μια πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να δεχτεί να παραδοθεί και να μεταφερθεί το απόθεμα ουρανίου του στις ΗΠΑ.

Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, στον Λίβανο, παρά την παράταση της μάλλον θεωρητικής ανακωχής για ενάμισι μήνα που ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ την Παρασκευή, νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο παιδιά, στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και η 17χρονη κόρη του. Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι η Χεζμπολά εξαπέλυσε κάπου 200 «βλήματα» εναντίον του Ισραήλ ή ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο το σαββατοκύριακο.