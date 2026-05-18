Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα, καθώς οι νέες προειδοποιήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν αναζωπυρώνουν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ η συνεχιζόμενη πίεση στα παγκόσμια αποθέματα ενισχύει τις ανησυχίες για νέες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «για το Ιράν ο χρόνος τελειώνει» και προειδοποιώντας πως η χώρα «πρέπει να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα έχει απομείνει τίποτα», υπογραμμίζοντας ότι «ο χρόνος είναι κρίσιμος».

Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τους φόβους των αγορών ότι το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μπορεί να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Μπρεντ για παράδοση Ιουλίου ενισχύθηκε κατά 1,98%, φτάνοντας στα 111,42 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό για παράδοση Ιουνίου σημείωσε άνοδο 2,43%, στα 107,98 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο του μήνα.

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Απρίλιο, οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν υψηλές, με την Τεχεράνη να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό κλειστή τη θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμένων.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά παραμένει κομβική, καθώς πριν από τη σύγκρουση μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας αρτηρίας διακινούνταν σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Την ίδια στιγμή, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε στην τελευταία μηνιαία έκθεσή της ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό-ρεκόρ εξαιτίας της παρατεταμένης διαταραχής στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Όπως επισημαίνεται, η ταχεία συρρίκνωση των διαθέσιμων αποθεμάτων ασφαλείας ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα μάλιστα με έκθεση της ελβετικής UBS, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου ενδέχεται να υποχωρήσουν στα 7,6 δισ. βαρέλια έως το τέλος Μαΐου, πλησιάζοντας ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εφόσον η ζήτηση παραμείνει αμετάβλητη.