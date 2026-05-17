Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος επικαλείται διαβαθμισμένες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ανησυχία προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η Κούβα έχει προχωρήσει στην απόκτηση περισσότερων από 300 στρατιωτικών drones και φέρεται να εξετάζει σενάρια χρήσης τους εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή της Καραϊβικής.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα του Axios επικαλείται διαβαθμισμένες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες κάνουν λόγο για συζητήσεις στην Αβάνα σχετικά με πιθανές επιθέσεις κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, αμερικανικών πλοίων, αλλά ακόμη και του νησιού Κι Γουέστ στη Φλόριντα, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Κούβα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με αυξημένη σοβαρότητα τις εξελίξεις γύρω από τις δυνατότητες των drones, ιδιαίτερα μετά τη ραγδαία εξάπλωση της χρήσης τους σε σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις. Παράλληλα, αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται προβληματισμένοι και για την παρουσία Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, στοιχείο που –όπως εκτιμούν– ενισχύει περαιτέρω τις ανησυχίες ασφαλείας της Ουάσινγκτον.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Axios, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί πλέον την Κούβα ως πιθανή απειλή στην περιοχή. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα στοιχεία αυτά να μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα για μια πιο επιθετική στρατηγική ή ακόμη και για στρατιωτική αντίδραση από την πλευρά των ΗΠΑ.

Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters ανέφερε πως δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος του Axios, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την κυβέρνηση της Κούβας για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.