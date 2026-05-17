Η νέα επιδημία Έμπολα εξελίσσεται σε μια σύνθετη και δυνητικά ευρύτερη υγειονομική κρίση, με στοιχεία ραγδαίας μετάδοσης, υψηλή θνησιμότητα και περιορισμένα διαθέσιμα θεραπευτικά μέσα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) κήρυξε επίσημα την επιδημία Έμπολα που εξελίσσεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα ως «Έκτακτη Ανάγκη Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ανησυχίας (PHEIC)», επισημαίνοντας τον αυξημένο κίνδυνο περαιτέρω διασποράς και την αβεβαιότητα γύρω από την πραγματική έκταση της επιδημίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από ραγδαία αύξηση ύποπτων θανάτων και κρουσμάτων, καθώς και ενδείξεις ότι η νόσος έχει ήδη αρχίσει να διασχίζει σύνορα και να εμφανίζεται σε αστικά κέντρα.

Όπως αναφέρει το CNN, το επίκεντρο της επιδημίας βρίσκεται στην επαρχία Ιτούρι, στο βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, μια περιοχή που αντιμετωπίζει χρόνια αστάθεια, ένοπλες συγκρούσεις και σοβαρούς περιορισμούς στο σύστημα υγείας. Εκεί έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 80 ύποπτοι θάνατοι, οκτώ εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 246 ύποπτα περιστατικά, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν ότι οι μολύνσεις κατανέμονται σε περισσότερες από μία ζώνες υγείας. Η εικόνα που περιγράφεται από κατοίκους και υγειονομικούς λειτουργούς κάνει λόγο για ασυνήθιστα υψηλό αριθμό ταφών μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που έχει εντείνει τον φόβο και την κοινωνική ανασφάλεια.

Εμφάνιση σε αστικά κέντρα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η επιδημία δεν περιορίζεται πλέον σε απομακρυσμένες περιοχές. Κρούσματα έχουν καταγραφεί τόσο σε γειτονικές χώρες όσο και σε μεγάλες πόλεις, γεγονός που αλλάζει την επιδημιολογική εικόνα.

Στην Καμπάλα της Ουγκάντας έχουν αναφερθεί δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο, ενώ περιστατικά έχουν εντοπιστεί και στην Κινσάσα, πρωτεύουσα της ΛΔ Κονγκό. Παράλληλα, στη Γκόμα επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε άτομο που είχε ταξιδέψει από την Ιτούρι, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διασυνοριακή μετάδοση.

Η εισβολή της νόσου σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ταχύτερης εξάπλωσης, λόγω της υψηλής κινητικότητας πληθυσμών και των περιορισμένων δυνατοτήτων ιχνηλάτησης σε πραγματικό χρόνο.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Η επιδημία αποδίδεται στο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, ένα από τα λιγότερο συχνά αλλά γνωστά παθογόνα της οικογένειας του Έμπολα.

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ατόμων, όπως αίμα, εμετός ή άλλα βιολογικά υγρά, καθώς και μέσω επαφής με μολυσμένα αντικείμενα ή νεκρούς ασθενείς. Η νόσος ξεκινά συνήθως με πυρετό, έντονη αδυναμία, μυϊκούς πόνους και πονοκέφαλο, και μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές και αιμορραγικές εκδηλώσεις.

Ο Έμπολα έχει ιστορικά υψηλή θνησιμότητα, που κυμαίνεται από 25% έως 90% ανάλογα με το στέλεχος και τις συνθήκες αντιμετώπισης. Για το Bundibugyo, η θνησιμότητα εκτιμάται περίπου μεταξύ 25% και 40%, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι τα ποσοστά αυτά μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πρόσβαση σε φροντίδα.

Περιορισμένα θεραπευτικά εργαλεία

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της τρέχουσας κρίσης είναι ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή ειδικές θεραπείες για το συγκεκριμένο στέλεχος Bundibugyo.

Αυτό σημαίνει ότι η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως σε υποστηρικτική φροντίδα και σε μέτρα περιορισμού της μετάδοσης, όπως απομόνωση κρουσμάτων, ιχνηλάτηση επαφών και βασικά μέτρα υγιεινής. Ωστόσο, σε πολλές από τις πληγείσες περιοχές, οι υποδομές υγείας είναι ανεπαρκείς, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Ο ΠΟΥ εκφράζει σοβαρές ανησυχίες ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος από τον επίσημα καταγεγραμμένο.

Η καθυστερημένη ανίχνευση των πρώτων περιστατικών, οι περιορισμοί στη διαγνωστική ικανότητα και η δυσκολία πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η επιδημία μπορεί να έχει ήδη εξαπλωθεί ευρύτερα χωρίς να έχει καταγραφεί πλήρως.

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος η επιδημία να έχει ξεφύγει από τα αρχικά της όρια, με πιθανή περαιτέρω επέκταση σε γειτονικές χώρες της περιοχής.

Η επιδημία εκδηλώνεται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο γεωπολιτικό και ανθρωπιστικό περιβάλλον. Στην Ιτούρι συνεχίζονται ένοπλες συγκρούσεις, ενώ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού μετακινούνται είτε λόγω βίας είτε αναζητώντας ασφάλεια και βασικές υπηρεσίες.

Αυτές οι συνθήκες οδηγούν σε συνωστισμό, προσωρινές δομές διαμονής και περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό και υγειονομική περίθαλψη, παράγοντες που ευνοούν την ταχύτερη μετάδοση του ιού. Παράλληλα, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την ιχνηλάτηση επαφών και τον έλεγχο της επιδημίας σε πραγματικό χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια από τις θεραπείες για τον Έμπολα, ανήκει στην εταιρεία Regeneron Pharmaceuticals, συνιδρητής και πρόεδρος της οποίας είναι ο Γιώργος Γιανκόπουλος που μίλησε σημερα στο Aristotle Innovation Forum που διοργανώνει το ΑΠΘ.

Διεθνής κινητοποίηση και επιχειρήσεις περιορισμού

Διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί έχουν ήδη ενεργοποιήσει μηχανισμούς αντιμετώπισης. Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa Centres for Disease Control and Prevention) συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές για την ενίσχυση της επιτήρησης, της ιχνηλάτησης επαφών και της υγειονομικής υποστήριξης στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières) ενισχύουν την παρουσία τους στο πεδίο, προετοιμάζοντας μονάδες απομόνωσης, υποστήριξη υγειονομικών δομών και επιχειρήσεις ελέγχου λοιμώξεων.

Ο ΠΟΥ έχει επίσης συγκαλέσει επιτροπή έκτακτης ανάγκης, με στόχο την αξιολόγηση της εξέλιξης της επιδημίας και τον συντονισμό της διεθνούς αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης πειραματικών εργαλείων υπό αυστηρές συνθήκες έκτακτης ανάγκης.