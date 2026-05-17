Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το πλήρωμα κατέβαλε προσπάθειες να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στις Γούρνες Ηρακλείου, όπου ένας 78χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών στην περιοχή.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό, σε παραλία της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, με λουόμενους να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η σορός του μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο περιστατικό.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στην παραλία, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.