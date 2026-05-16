Λίγες ώρες έμειναν μέχρι την έναρξη του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026. Η σειρά εμφάνισης των χωρών. Πώς να ψηφίσετε.

Ο τελικός για τη Eurovision 2026 ανοίγει αυλαία στις 22.00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη, για δέκατη χρονιά.

Έτσι, λίγες ώρες έχουν απομείνει μέχρι να ανοίξει αυλαία η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή και η Ελλάδα με την Κύπρο ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για μία θέση στην κορυφή.

Η Ελλάδα, εκπροσωπείται φέτος από τον Akyla και το «Ferto» με τον καλλιτέχνη να ανήκει μέσα στα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης, με τη σκηνική παρουσία να έχει κερδίσει την προσοχή του κοινού και των επιτροπών.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του «Ferto» παρατηρήθηκε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από τους στίχους αλλά και τον εκπρόσωπο της χώρας, ο οποίος έχει καταφέρει να μαγέψει το κοινό με την αυθεντικότητα και την ενέργειά του.

Ο Akylas, ξεκίνησε από τις Σέρρες και έφτασε στην Αθήνα για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να ασχοληθεί με τη μουσική. Πολύ γρήγορα έγινε μουσικός του δρόμου και αμέσως μετά εδραιώθηκε με το «Ατελιέ» και τη συνεργασία του με τον Papazzo. Παράλληλα, δεν άφησε ποτέ πίσω τους τις ρίζες του, ενώ το τραγούδι του φαίνεται να έχει διττό χαρακτήρα.

Από τη μία, η συνεχής αναφορά στο χρήμα και τον πλούτο και από την άλλη το κυνήγι για το όνειρο, μίας μορφής «ύμνος» για τα μάτια της μητέρας του. Η «γέφυρα» του τραγουδιού του, είναι ικανή να συγκινήσει κάθε θεατή, καθώς ο Akylas απευθύνεται στην μητέρα του.

Αντίστοιχα, η Antigoni με το «Jalla» θα ανέβει στη σκηνή για να εκπροσωπήσει την Κύπρο και η εμφάνισή της αναμένεται γεμάτη κέφι και χορό, με έντονα τα στοιχεία της μεγαλονήσου.

Η Κύπρια εκπρόσωπος έχει δηλώσει ότι σκοπός της είναι να ακουστεί το «Jalla» σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, ενώ στοχεύει σε υψηλές θέσεις για την γενέτειρά της.

Και αν έχετε αναρωτηθεί τι σημαίνει το «Jalla», τότε θα πρέπει να γνωρίζεται ότι η λέξη είναι μία από τις πιο γνωστές και συχνές εκφράσεις στην κυπριακή διάλεκτο.

Στην Κύπρο, το «τζάλλα» σημαίνει «κι' άλλο», «περισσότερο». Ωστόσο, ο όρος συνδέεται και με τα αραβικά. Στην Κύπρο η λέξη έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια στην καθομιλουμένη και ακούγεται πολύ συχνά σε φιλικές συζητήσεις και καθημερινές στιγμές.

Συνήθως η έκφραση «τζάλλα» χρησιμοποιείται για να προτρέψει κάποιον να κινηθεί πιο γρήγορα ή να ξεκινήσει κάτι.

Συνολικά, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Akylas, κατάφερε να προκριθεί πρώτος στον Α’ Ημιτελικό για τον τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, ενώ στον Β’ Ημιτελικό τον ακολούθησε και η Antigoni.

Η ελληνική αποστολή θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά φαβορί της φετινής διοργάνωσης, φιγουράροντας στις πρώτες θέσεις των προγνωστικών. Ωστόσο, η Φινλανδία και η Δανία συνεχίζουν να αποτελούν δύο από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους του 27χρονου.

Τελικός Eurovision 2026 - Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών:

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό, με τον Akyla να κάνει την εμφάνισή του στην 6η θέση, ενώ η Κύπρος στην 21η.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα προς τη Βιέννη και τον τελικό του 70ού Διαγωνισμού τραγουδιού.

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire

3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

4. Βέλγιο: ESSYLA - Dancing on the Ice

5. Αλβανία: Alis – Nân

6. Ελλάδα: Akylas – Ferto

7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

9. Σερβία: LAVINA - Kraj Mene

10. Μάλτα: AIDAN – Bella

11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

13. Κροατία : LELEK – Andromeda

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

15. Γαλλία: Monroe - Regarde !

16. Μολδαβία : Satoshi - Viva, Moldova!

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. Πολωνία: ALICJA – Pray

19. Λιθουανία: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más

20. Σουηδία: FELICIA - My System

21. Κύπρος: Antigoni – JALLA

22. Ιταλία: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì

23. Νορβηγία: JONAS LOVV - YA YA YA

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Πώς ψηφίζουμε για την ανάδειξη του νικητή της Eurovision 2026

Τα αποτελέσματα του Τελικού θα καθοριστούν από την ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών ενώ προστίθεται και η ξεχωριστή ψήφος του «Rest of the World» για τους θεατές εκτός των συμμετεχουσών χωρών.

Το τηλεοπτικό κοινό θα μπορέσει να ψηφίσει κατά τη διάρκεια της βραδιάς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων ή μέσω της πλατφόρμας esc.vote. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές, όχι όμως τη χώρα του. Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να ψηφίσουν την ελληνική συμμετοχή. Η ψηφοφορία θα αρχίσει από την εμφάνιση του πρώτου τραγουδιού.

