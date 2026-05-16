Η πρόσφατη εκδήλωση των ομάδων αυτοργάνωσης της Βόρειας Αθήνας, στο θέατρο «Ρεματιάς» στο Χαλάνδρι, χαροποίησε ιδιαίτερα τους υποστηρικτές και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, προβλημάτισε και τους αντιπάλους του που διεκδίκησαν τα πρωτεία στη λεγόμενη προοδευτική παράταξη, καθώς ακόμα και στέλεχος πρώτης γραμμής του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας -ενώπιον αρκετών συνομιλητών του- ότι ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί τη «γοητεία» του, στον ευρύτερο χώρο.

Πέρα, όμως, από την άλλη δυναμική που διατηρεί ο πρώην πρωθυπουργός σε προσωπικό επίπεδο, για την επιτυχία της συγκεκριμένης εκδήλωσης και όσων, δούλεψαν σκληρά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι «ξημεροβραδιάζονται» ανάμεσα στο «στρατηγείο» της λεωφόρου Αμαλίας και των γραφείων της Φιλελλήνων, αποτελώντας το οργανωτικό επιτελείο της Αλέξης Τσίπρα.

Οι άνθρωποι του προέδρου

Από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε οριστικά ότι θα επιστρέψει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής με νέο φορέα, φρόντισε να επενδύσει πρώτα στον τομέα της δουλειάς. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μονολόγησαν «επιτέλους!», καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διακρίνονταν για τη μεθοδικότητα του σε αυτόν τον τομέα.

Τα «κλειδιά» της φιλόδοξης αυτής προσπάθειας, δόθηκαν στον πρώην αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Βασιλειάδη και στον πρώην βουλευτή, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, οι οποίοι μαζί με τη σταθερή συνεργάτιδα του προέδρου, Γιάννα Πεππέ, έχουν τη γενική εποπτεία της όλης δουλειάς που γίνεται τους τελευταίους μήνες.

Στο «πεδίο», την ευθύνη ανάλαβε μια ομάδα από πρόσωπα που εμπιστεύεται απόλυτα ο Αλέξης Τσίπρας, που έχουν διαφορετικές πολιτικές πολιτικές και που καλύπτουν, σχεδόν, το σύνολο του πολιτικού χώρου που θέλει να καλύψει ο νέος φορέας του πρώην πρωθυπουργού και περιγράφεται στο «μανιφέστο» που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Πρόκειται για τους:

Τζένη Διαμαντοπούλου, η πρώην διευθύντρια του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς»

Μαριζέτα Αντωνοπούλου, πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ

Δημήτρης Χαλαζωνίτης, ιστορικός στέλεχος της ανανεωτικής αριστεράς

Στέλιο Αποστόλου, που υπήρξε επί δεκαετίες ο στενότερος συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη

Γρηγόρη Θεοδωράκη, πρώην γενικό γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στέλεχος που εδώ και πάνω από μια δεκαετία είναι δίπλα στην Αλέξη Τσίπρα

Μαζί τους, στη λογική των ομόκεντρων κύκλων, ξεδιπλώνονται ομάδες ανά την επικράτεια που λειτουργούν παράλληλα για την προετοιμασία της μετάβασης στην επόμενη μέρα. Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς μετέχουν και σε άλλες ομάδες (πχ. Προγράμματος, τεκμηρίωσης, ΙΝΑΤ κλπ) γίνεται αντιληπτό ότι οι παραπάνω είναι οι «αφανείς ήρωες» της προσπάθειας για το μεγάλο come back της Αλέξη Τσίπρα.

Βήμα πρώτο, «Ιθάκη»

Η πρώτη δουλειά που ανέλαβε η παραπάνω ομάδα και που στην Αμαλίας θεωρούν ότι έφεραν πέρα από την απόλυτη επιτυχία, αφορούσε την οργάνωση των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» σε όλη τη χώρα. Όπως αναφέρουν άνθρωποι με γνώση των γεγονότων, οι παρουσιάσεις δεν ήταν μόνο ό,τι βλέπαμε. Στο παρασκήνιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν διαρκώς επαφές, στήνονταν κατά τόπους ομάδες σε ομοκεντρικούς κύκλους ώστε να είναι όλα αυτά όταν θα δοθεί το σήμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κρήτη. Πριν την εκδήλωση στο Ηράκλειο, οι «άνθρωποι του προέδρου», χωρισμένοι σε ομάδες, «όργωσαν» το νησί που κάνουν όλες τις επαφές που έχουν εκεί τις συνθήκες για μια στέρεη βάση στο σήμερα. Νέοι άνθρωποι, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, στελέχη των τοπικών κοινωνιών, θα συστρατευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, χάρη σε αυτές τις επαφές.

Βήμα δεύτερο, αναζητώντας νέα «ταλέντα»

Όσοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, ξέρουν διαχρονικά πόσο σημαντική είναι η αναζήτηση νέων ταλέντων στις ομάδες. Το « scouting » -όπως είναι ο όρος αναζήτησης νέων ταλέντων στα αγγλικά- αποτελεί μια ολόκληρη επιστήμη, πλέον.

Αυτή τη δουλειά για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα, ανέλαβε η ομάδα του οργανωτικού. Με άλλα λόγια η αναζήτηση και προσέλκυση στελεχών από όλη την Ελλάδα που θα συνδράμουν στο νέο εγχείρημα. Στελέχη που θα έχει μια μεγάλη «δεξαμενή» τόσο για την οργανωτική δουλειά της επόμενης μέρας, αλλά για εν δυνάμει υποψήφιους για τις εθνικές εκλογές και όχι μόνο.

Πολλοί εξ αυτών θα αξιοποιηθούν και στην αυτοδιοίκηση, καθώς ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τις επόμενες εκλογές αλλά και το μέλλον, προκειμένου ο νέος φορέας να αποκτήσει πραγματική γείωση με την κοινωνία, κάτι που έλειπε στο παρελθόν.

Στην Αμαλίας θεωρούν ότι ήδη η προσπάθεια αποδίδει καρπούς με πολλά νέα πρόσωπα από την κοινωνία να συστρατεύονται και να βγαίνουν μπροστά.