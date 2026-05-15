Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη διογκώνεται όλο και περισσότερο. Όλο και ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας αντιλαμβάνονται τον κυβερνητικό εμπαιγμό των «μέτρων» για την ακρίβεια, αφού πλέον είναι προφανής η λογική της κυβέρνησης: Να αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως δημοσιονομική ευκαιρία για να γεμίζει τα δημόσια ταμεία, και μετά να μοιράζει μέρος των πλεονασμάτων, αποσπασματικά μέσω επιδομάτων και παροχών. Την ίδια στιγμή τα κέρδη των ολιγοπωλίων εκτινάσσονται, όπως και τα μερίσματα που μοιράζουν στους μετόχους. Οι τράπεζες, τα ολιγοπώλια της ενέργειας, τα σούπερ-μάρκετ είναι οι κλάδοι με τα μεγαλύτερα κέρδη, τη στιγμή που τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται στην τελευταία θέση της ΕΕ-27 αναφορικά με την αγοραστική δύναμη του εισοδήματος.

Την στιγμή που ο μισθός τελειώνει στις 20 κάθε μήνα και τα έξοδα για την στέγαση αντιστοιχούν στο μισό εισόδημα των νοικοκυριών, τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης τους αποτελούν μέγιστη πρόκληση απέναντι στον ελληνικό λαό. Οι διαρκείς αποκαλύψεις για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κυβερνητικές επιθέσεις στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, η χειραγώγηση της ανώτατης δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, όπως φαίνεται με την προκλητική απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές αλλά και η συστηματική προσπάθεια υποτίμησης των θεσμών και του κράτους δικαίου, υποσκάπτουν τη δημοκρατία.

Επιπλέον, η απόλυτη ταύτιση με τα συμφέροντα του Ισραήλ και των ΗΠΑ, μετατρέπουν την χώρα μας ως τον πιο πιστό σύμμαχο στα εγκλήματα πόλεμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Με αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα, πέραν την ηθικής κατάπτωσης, εισέρχεται σε διαρκή κίνδυνο για την ασφάλεια της και την ειρήνη στην περιοχή.

Απέναντι σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνία αναζητάει διέξοδο. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το κόμμα Τσίπρα, όπως φαίνεται, αδυνατούν να διαμορφώσουν μία ανταγωνιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και εμμένουν στο δόγμα της «υπεύθυνης αντιπολίτευσης», με απονευρωμένες πολιτικές προτάσεις, αποφεύγοντας να αντιμετωπίσουν τον πυρήνα των προβλημάτων για να μην συγκρουστούν με τα μεγάλα συμφέροντα.

Η Νέα Αριστερά έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Το πρόσφατο μανιφέστο που δημοσιοποιήθηκε, περιέχει μόνο στον υπότιτλο τη ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία, ενώ από τη σοσιαλδημοκρατία αγκαλιάζει τη συντηρητική της εκδοχή. Είναι μία έκθεση ιδεών με σκοπό να φανεί αρεστό «σε όλους και σε όλες», παραλείποντας αναφορές που θα το έκαναν πιο συγκεκριμένο σε κομβικά ζητήματα, που ενδεχομένως να προκαλούσαν ρήξεις. Αναμενόμενο. Κλασική συνταγή άλλωστε.

Απέναντι σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, η Νέα Αριστερά, θα δώσει όλες της τις δυνάμεις για να ηττηθούν οι πολιτικές της Δεξιάς πολιτικά και ιδεολογικά.

Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα η συγκρότηση της πολιτικής πρότασης που θα προκύψει από την ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας, αντλώντας δυναμική από τις σημερινές κοινωνικές ανάγκες και την λαϊκή απαίτηση να απαντηθούν δομικά τα κοινωνικά προβλήματα.

Η πολιτική πρόταση αυτή προκύπτει από την επιταγή να υπάρξει μια ριζοσπαστική απάντηση απέναντι στην πολλαπλή κρίση της εποχής μας. Μια απάντηση που θα υπερασπίζεται την κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στις ανισότητες, την ειρήνη απέναντι στον μιλιταρισμό, τη δημοκρατία απέναντι στον αυταρχισμό και την φύση απέναντι στη λεηλασία του περιβάλλοντος.

Οι σημερινές προκλήσεις είναι αυτές που καθιστούν τη διαδικασία αυτής της ανασύνθεσης ιστορικά αναγκαία.

Η Νέα Αριστερά, ως κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς, θέλει να συμβάλει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση, διατηρώντας την διακριτή πολιτική και κομματική της παρουσία , υπερασπιζόμενη με συνέπεια τις προγραμματικές θέσεις, τις αξίες και τις ιστορικές παραδόσεις της Αριστεράς, σε μια περίοδο θολών πολιτικών μηνυμάτων.

Η ανασύνθεση της Αριστεράς και της Οικολογίας πρέπει να στηρίζεται σε ένα κοινό πολιτικό και προγραμματικό έδαφος.

Καλούμε όλους και όλες, τους ανένταχτους αριστερούς πολίτες, που τα προηγούμενα χρόνια απομακρύνθηκαν από τους υπάρχοντες αριστερούς σχηματισμούς, τα κόμματα και τις οργανώσεις της Αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, σε ανοιχτό δημόσιο διάλογο και κοινή δράση.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί κοινός τόπος πάνω σε 6 κομβικά σημεία, ώστε να μπορέσει να ανοίξει μια προοπτική για ένα μέλλον πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό, πιο δημοκρατικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Ακρίβεια

Σύγκρουση με καρτέλ και ολιγοπώλια, ρύθμιση της αγοράς, πλαφόν σε βασικές τιμές, μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας και δωρεάν υγείας και παιδείας. Κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας και οριακής τιμολόγησης. Κρατικοποίηση ΔΕΗ και

Φορολογική δικαιοσύνη

Να πληρώσουν οι πλούσιοι και μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Αύξηση της φορολογίας στα μερίσματα και στις μεγάλες επιχειρήσεις, κατάργηση προκλητικών φοροαπαλλαγών σε funds, επιχειρηματικούς ομίλους και μεγάλα εισοδήματα.

Εργασία

Αύξηση μισθών, επαναφορά 13ου και 14 μισθού και συντάξεων στο Δημόσιο, επαναφορά και ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, προστασία και ενίσχυση του συνδικαλισμού, ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών.

Περιβάλλον και δίκαιη μετάβαση

Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και απαγόρευση παραχωρήσεων κοιτασμάτων και εξορύξεων. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σαφή χωροθέτηση και σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος. Οριοθέτηση της τουριστικής μεγέθυνσης και κατάργηση των αντιπεριβαλλοντικών νόμων. Προτεραιότητα η εξοικονόμηση ενέργειας, η στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων και η αυτοπαραγωγή.

Δημοκρατία και Δικαιώματα

Τέλος στη συγκάλυψη, στις υποκλοπές, στην ατιμωρησία και στον αυταρχισμό. Ισχυροί θεσμοί, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, διαφάνεια, λογοδοσία και προστασία των δημόσιων ελευθεριών. Υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων: γυναικών, ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, μεταναστών, προσφύγων, αναπήρων, νέων και εργαζομένων. Καμία ανοχή στον ρατσισμό, τον σεξισμό και τις διακρίσεις.

Ειρήνη

Μείωση των στρατιωτικών εξοπλισμών. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε κανένα ανοικτό μέτωπο στην περιοχή. Απεμπλοκή της Ελλάδας από την στρατηγική συμμαχία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ».