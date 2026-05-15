«Η κυβέρνηση πάει με ψεύδη και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την υπόθεση ενοικίασης ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επειδή καταρρέει στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική. «Πάντα η Δεξιά όταν καταρρέει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το έκανε παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου, το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη Δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κάνει πάντα η συγκεκριμένη παράταξη όταν δεν έχει επιχειρήματα για να μπορέσει να καλύψει την αποτυχία της», δήλωσε στο ERTnews ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «λάσπη με τα καντάρια».

«Εγώ θέλω να πω κάτι. Είπατε για το νόμιμο και το ηθικό. Εδώ δεν έχουμε μόνο κατηγορία για το ηθικό. Έχουμε γενική κατηγορία. Όταν λέει «μασαμπούκωσε» και λέει ένα ψευδές ποσό, διότι απεδείχθη ότι το ενοίκιο είναι 1.000 ευρών αν αφαιρέσουμε το φόρο, τον μήνα που παίρνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κ. Γεωργιάδης, αυτό είναι συκοφαντία.

Δεύτερον, είπε ότι πήραν οι οικογένειά του τον διαγωνισμό με φωτογραφικές διατάξεις και απεδείχθη ότι ο διαγωνισμός έγινε επί Νέας Δημοκρατίας και Κώστα Καραμανλή.

Η συμβασιοποίηση έγινε το ’10, αλλά η συμβασιοποίηση είναι απλά η εκτέλεση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός έγινε επί Νέας Δημοκρατίας το 2009 και Κώστα Καραμανλή. Δεύτερο ψέμα λοιπόν.

Τρίτον. Είπε ότι τα χρήματα αυτά που είναι τα μισθώματα, φύγανε στο εξωτερικό. Ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ήταν Ευρωβουλευτής, οι αποδοχές του ευρωβουλευτή. Άρα εδώ έχουμε τρία καραμπινάτα θέματα» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως προς το ηθικό μέρος της κατηγορίας που διατυπώνει η Νέα Δημοκρατία ότι ένας πολιτικός αρχηγός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε «είναι μια μισθωτική σύμβαση. Δεν είναι σύμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν συμβάσεις επενδυτικές. Εδώ έχω μια μισθωτική σχέση όπως εσείς μπορεί να έχετε ένα ακίνητο και να το εκμισθώνετε σε εμένα».

Αναφορικά με το ότι διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσουκαλάς είπε χαρακτηριστικά «πριν το ρωτήσει αυτό ο κύριος Μαρινάκης και η κυβέρνηση, να το ρωτήσει στους υπουργούς της κυβέρνησης αν υπάρχουν υπουργοί της κυβέρνησης που έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό. Νομιμότατα. Εγώ δεν βάζω θέμα. Και για ποιο λόγο δεν κατονομάζω; Διότι εμείς δεν είμαστε λασπολόγοι για θέματα που δεν έχουν καμία παρανομία ή ανηθικότητα, να τα αναδεικνύουμε. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό, να δει η κυβέρνηση αν υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μισθώνουν ακίνητα σε υπηρεσίες του Δημοσίου και να δει αν υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί που έχουν λογαριασμούς καταθέσεων στο εξωτερικό. Ή αν έχουν και κάποιοι αμοιβαία κεφάλαια ή επενδυτικά προγράμματα που είναι στο εξωτερικό. Το ίδιο πράγμα είναι».

«Στημένη επιχείρηση λάσπης»

Στο επιχείρημα από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ότι αν το ίδιο είχε συμβεί με τον κ. Μητσοτάκη ή κάποιο άλλο στέλεχος της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ θα ζητούσε παραιτήσεις, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε «όχι δεν ζητήσαμε παραίτηση προφανώς. Εμείς τι ζητήσαμε; Όχι όταν ένας λασπολόγος βγήκε να λασπολογήσει. Ζητήσαμε παραιτήσεις και προανακριτικές όταν τις ζήτησε ως προϋπόθεση για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση τυχόν αδικημάτων η ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Εδώ δεν πάει να ισοφαριστεί. Στη μία, η λάσπη Γεωργιάδη με ανύπαρκτα δημοσιεύματα που δεν έχουν καν υπογραφή πραγματικών ανθρώπων, άρα είναι μία στημένη επιχείρηση λάσπης, με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Νομίζω είναι πεντακάθαρο. Η κυβέρνηση πάει με ψεύδη και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Φωτογραφική διάταξη για τον Ανδρουλάκη έκανε ο Καραμανλής;»

Κλείνοντας το θέμα της ηθικής διάστασης του ζητήματος ο κ. Τσουκαλάς συμπλήρωσε «το 2024 με έγγραφό του το Ελληνικό Κτηματολόγιο κάνει χρήση του δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω νομικά; Λέει δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να μου εκμισθώνεις το ακίνητο, με έγγραφο του 24.

Άρα λοιπόν, φωτογραφική διάταξη για τον Ανδρουλάκη έκανε ο Καραμανλής; Ξαναλέω, ο Κώστας Καραμανλής και η κυβέρνησή του τότε έφτιαξαν φωτογραφική διάταξη για τον Νίκο Ανδρουλάκη; Αυτό μας λέει η κυβέρνηση; Άρα και εδώ τα βάζουν με τον Κώστα Καραμανλή; Καταγγέλλει ο κύριος Γεωργιάδης για φωτογραφική διάταξη την κυβέρνηση Καραμανλή;».