Απάντηση στο ερώτημα «γιατί τρίτη τετραετία;» θα επιχειρήσει να δώσει ο Μητσοτάκης- Οι σκοπιμότητες του προγράμματος του Συνεδρίου- Το πρόβλημα με την επιστολή των «δέκα».

Την «ψυχή της παράταξης» διεκδικεί να κερδίσει ο Κ. Μητσοτάκης στο Συνέδριο της ΝΔ που ξεκινάει σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Την ώρα που δέκα πρώην Καραμανλικοί και Σαμαρικοί υπουργοί βουλευτές και κομματικά στελέχη της Ν.Δ. την αναζητούν (την ψυχή) εκτός Συνεδρίου και εκτός Ν.Δ. προαναγγέλλοντας νέο δεξιό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Η κίνηση των «10» -παραμονή του Συνεδρίου - αποτελεί κλιμάκωση στον ακήρυχτο εσωκομματικό πόλεμο που μαίνεται καιρό τώρα στη Ν.Δ. Πόλεμος που αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι τις εκλογές με μήλον της έριδος την «ψυχή» της παράταξης που , ήδη, αιμορραγεί.

«Γιατί τρίτη τετραετία;»

Στο συνεδριακό Κέντρο του Metropolitan Expo που θα φιλοξενήσει το 16ο Συνέδριο της Ν.Δ. κυριαρχούν οι αφίσες με το βασικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Προϊδεάζοντας ότι η ομιλία του Κ. Μητσοτάκη θα επικεντρωθεί στο αφήγημα της Ν.Δ για την επόμενη τετραετία.

Εκπέμποντας σήμα «εκλογικής ετοιμότητας» «ενότητας» και «συσπείρωσης».

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του ο πρωθυπουργός θα το αφιερώσει στο ρητορικό ερώτημα «Γιατί μια τρίτη τετραετία;».

Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης θα προκρίνει την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση. ..Την αναγκαιότητα η χώρα να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά ενώ θα επικαλεσθεί και την δύσκολη διεθνή συγκυρία καθώς και τις παγίδες που κρύβει σε οικονομικό γεωπολιτικό και ενεργειακό επίπεδο.

Καταλήγοντας ότι μόνο η Ν.Δ. μπορεί να εγγυηθεί την «σταθερότητα» που απαιτεί η συγκυρία.

...Με το βλέμμα στραμμένο στην εσωκομματική αντιπολίτευση

Στην αντιπολίτευση ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται να αφιερώσει πολύ χρόνο. Απλώς θα την καταγγείλει για τοξικότητα. Αντίθετα, θα αναφερθεί εκτενώς στη ανάγκη για εσωκομματική ενότητα «κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν» όπως αναμένεται να πει. Θα μιλήσει με συναισθηματικούς όρους στο εκλογικό κοινό της Ν.Δ. που την ψήφισε στις εκλογές του 2019 και του 2023 , θα περιγράψει την πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα της ΝΔ και θα καλέσει δυσαρεστημένους και μη σε συστράτευση.

Με τις πληροφορίες του Dnews να λένε ότι ο πρωθυπουργός σε αντίθεση με άλλα συνέδρια θα είναι «παρών» κατά τη διάρκεια όλων των ομιλιών και δεν αποκλείεται να παρεμβαίνει όταν το κρίνει σκόπιμο … Ενδεχομένως εάν και εφόσον διατυπωθούν αιχμές για το κυβερνητικό έργο από «δελφίνους» και «ανησυχούντες».

Απουσιάζουν «δελφίνοι» και υπουργοί από το Πρόγραμμα

Το ενδιαφέρον με το Πρόγραμμα που δημοσιοποιήθηκε -και συζητήθηκε εκτενώς ενδοπαραταξιακά - είναι ότι εκτός από τους θεσμικούς ομιλητές όλοι τα υπόλοιπα ονόματα των υπουργών και των πρωτοκλασσάτων στελεχών που θα λάβουν τον λόγο, απουσιάζουν ..

Το επιχείρημα της Ν.Δ είναι ότι οι υπουργοί δεν αναφέρονται ονομαστικά διότι θα μοιραστούν στις 8 θεματικές Ενότητες που αναφέρονται με σαφήνεια στο Πρόγραμμα!

Επιστολή των πρώην «10» με τίτλο: «Η παράταξη έχει ψυχή»

Οι πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε ότι αφορά την παράταξη , ωστόσο, διαδραματίζονται εκτός συνεδρίου. Με την ανοιχτή επιστολή των «10» πρώην υπουργών και στελεχών της Ν.Δ. να πέφτει σαν βόμβα .. Όχι μόνο για το περιεχόμενο της αλλά κυρίως για το γεγονός ότι προαναγγέλλει το νέο κόμμα Σαμαρά και με «Καραμανλική» σφραγίδα.

Νέο κόμμα Σαμαρά και με Καραμανλική «σφραγίδα»

Το κείμενο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοκρατία» στρέφεται ευθέως κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. «Το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συναίσθηση, χωρίς εθνική στρατηγική .Ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας» αναφέρει το κείμενο και καταλήγει «Γι’ αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία».

Η επιστολή έχει τα δικά της μυστικά..

Όποιος γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία της Ν.Δ. καταλαβαίνει με την πρώτη ματιά ότι πρόκειται για στελέχη που είχαν ρόλο- κλειδί τόσο στην κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή όσο και στην κυβέρνηση του Αντ. Σαμαρά.

Επίσης, καταλαβαίνει ότι η σύνθεση είναι τέτοια που καλύπτει το σύνολο της Επικράτειας στέλνοντας το μήνυμα ότι το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά μπορεί να έχει εκπροσώπηση σε όλη την Ελλάδα.

Η ανθρωπογεωγραφία των «10»

Ο Μανώλης Αγγελάκας ήταν Ευρωβουλευτής επί κυβέρνησης Καραμανλή, είχε στηρίξει και την υποψηφιότητα Σαμαρά και έχει ερείσματα στην Πελοπόννησο.

Ο Γιώργος Βερναδάκης διετέλεσε Διοικητής στον ΟΑΕΔ επί Καραμανλή.

Ο Χρήστος Ζώης ήταν υπουργός επί Καραμανλή και βουλευτής Λάρισας και δραστηριοποιείται στην Θεσσαλία.

Ο Θανάσης Νταβλούρος, πρώην Βουλευτής Αχαϊας στήριξε σθεναρά τον Αντώνη Σαμαρά το 2009.

Ο Αργύρης Ντινόπουλος, πρώην Υπουργός και πρώην Βουλευτής Β’ Αθηνών δραστηριοποιείται στο Λεκανοπέδιο.

Ο Δημήτρης Πανοζάχος διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου επί Καραμαλή είχε στηρίξει και τον Αντώνη Σαμαρά και έχει ερείσματα σε Θεσσαλονίκη, Μακεδονία και Ήπειρο..

Η Φεβρωνία Πατριανάκου, πρών Βουλευτής Λακωνίας θεωρείται ακραιφνής Καραμανλική αλλά και Αβαρωφική.

Ο Θανάσης Σκορδάς ήταν υπουργός Ανάπτυξης και Διευθυντής της Ν.Δ. επί Σαμαρά ενώ είχε διατελέσει Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος και Γεν. Γρ. Καταναλωτή επί Καραμανλή. Δραστηριοποιείται στο Λεκανοπέδιο.

Ο Σέργιος Τσίφτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπήρξε πολύ κοντά στην Ντόρα Μπακογιάννη και τον Κ. Καραμανλή.

Τέλος ο Σεραφείμ Τσόκας, πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης, θεωρείται επίσης Καραμανλικός.