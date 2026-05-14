Ο χρόνος πιέζει ιδιαίτερα αφού οι επιταγές ξεκινούν να ισχύουν φέτος από τις 18 Μαΐου.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026, καθώς η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων είναι πλέον θέμα ωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η ΔΥΠΑ εργάζεται προκειμένου οι ανακοινώσεις να γίνουν σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου, ενώ στη χειρότερη περίπτωση θα καθυστερήσουν μέχρι αύριο.

Οι δικαιούχοι, λοιπόν, θα ενημερωθούν τις επόμενες ώρες για το αν έχουν επιλεγεί για τη χορήγηση voucher διακοπών, μέσω της σχετικής πλατφόρμας (ΕΔΩ).

Στο προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί αίτησης των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ τους, καθώς και τα μόρια που συγκεντρώνουν ανά κριτήριο, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους.

Επίσης θα εμφανίζονται τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπωνύμου των ωφελούμενων μελών και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους, καθώς και η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Δικαιούχοι χωρίς ένδειξη επιταγής δεν έχουν επιλεγεί για επιδότηση διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Υπενθυμίζεται πως αιτήσεις υπέβαλαν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, με τη ΔΥΠΑ να ολοκληρώνει τώρα την τελική μοριοδότηση και επιλογή των δικαιούχων.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών.

Προβλέπονται 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος ξεχωριστά και μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή σε κατάλυμα της επιλογής τους κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο. Για ορισμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένες παροχές. Ειδικότερα, στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Αντίστοιχα, στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες, παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Για τις συγκεκριμένες περιοχές εφαρμόζεται αυξημένη επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027 και κατά την περίοδο του Πάσχα από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση.