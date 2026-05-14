Στο νοσοκομείο παραμένουν τα έξι παιδιά που ζούσαν σε άσχημες υγειονομικές συνθήκες

Σοκάρει η υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων στο Περιστέρι, όπου έξι παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να διαμένουν μαζί με τους γονείς τους σε δώμα μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων, υπό εξαιρετικά δύσκολες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από ανώνυμη καταγγελία πολίτη, με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να πραγματοποιούν έλεγχο στην κατοικία και να διαπιστώνουν εικόνες εγκατάλειψης, παρουσία σκουπιδιών και ακαθαρσιών στον χώρο όπου ζούσαν τα παιδιά.

Οι γονείς, ηλικίας 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κοινωνικής προστασίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί και άλλες καταγγελίες για την οικογένεια.

Το 2021 είχε αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια των παιδιών με εισαγγελική εντολή, ωστόσο αργότερα επεστράφη στους γονείς μετά από παρακολούθηση της οικογένειας από αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπήρξαν επιπλέον αναφορές από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ τα παιδιά φέρονται να απουσίαζαν συστηματικά από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα για την οικογένεια, σημειώνοντας ότι ακόμη και οι γονείς βρίσκονταν συχνά σε κακή κατάσταση διαβίωσης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι τα παιδιά παρουσίαζαν εικόνα υποσιτισμού και παραμέλησης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης. Όπως ανέφερε, η τελική απόφαση για τη φιλοξενία των ανηλίκων σε κατάλληλη δομή φροντίδας θα ληφθεί από τον Εισαγγελέα, έπειτα από εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.