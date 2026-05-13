Το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει δύο φορές τις αρχές για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν έξι ανήλικα παιδιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι, με τις Αρχές να περνούν χειροπέδες στους γονείς τους έπειτα από καταγγελία που κινητοποίησε την ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έφτασαν στο σπίτι το βράδυ της Τρίτης, βρέθηκαν μπροστά σε εικόνες πλήρους εγκατάλειψης. Τα έξι παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες και ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, ενώ έφεραν εμφανή σημάδια παραμέλησης τόσο στα ρούχα όσο και στην προσωπική τους καθαριότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihgn9toa7f5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γείτονες περιγράφουν εικόνες εγκατάλειψης και ακραίας φτώχειας. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, τα μέλη της οικογένειας πολλές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων, ενώ ακόμη και οι γονείς κυκλοφορούσαν με εμφανή σημάδια αμέλειας.Μάλιστα, αντί για κουρτίνες στο παράθυρο του δωματίου είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Ο 37χρονος πατέρας και η 33χρονη μητέρα συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για εξετάσεις και φροντίδα.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός «Τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση. Ήταν υποσιτισμένα με έντονα σημάδια παραμέλησης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihks4mll9x5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Tα παιδιά δεν ήταν κακοποιημένα»

Η γιαγιά των παιδιών, μιλώντας δημόσια, υποστήριξε ότι οι γονείς δεν κακοποιούσαν σωματικά τα παιδιά, αλλά βρίσκονταν σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση χωρίς σταθερή στήριξη. «Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουνε βρει (το σπίτι). Ήξερα που με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δύο μέρες ήτανε να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχανε φύγει ακόμη οι νοικάρηδες που τους είχανε πει και θέλανε να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι’ αυτό δεν μπήκανε μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν, να μένανε στον δρόμο; Ήταν σε κακή κατάσταση το σπίτι, αλλά αφού δεν είχανε πού αλλού να πάνε να μείνουν, πώς θα ήταν; Μου είπε πως είναι δύσκολα και ζορίζονται. Ναι, αλλά και τι να κάνουμε; Είναι εύκολο να ανεβοκατεβαίνουν από τους Λειψούς στην Αθήνα; Και με τι έξοδα;», λέει, μιλώντας στο MEGA, η γιαγιά των παιδιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihkll0mozkp?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Αφού (ο πατέρας των παιδιών) είχε θέματα με τη δουλειά του. Γιατί τα παιδιά ούτε ήτανε κακοποιημένα. Ούτε τίποτα. Αφού δεν σηκώνουν χέρι στα παιδιά τους, ούτε τα μαλώνουν. Μόνο αυτοί φωνάζουν άμα κάνουν και πειράζονται μεταξύ τους. Δεν τα δέρνουν τα παιδιά. Καθόλου. Και τα ταΐζουν και τα ποτίζουν. Τώρα με είχε πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω από ποιο τηλέφωνο και μου είπε ότι ήταν στο αστυνομικό τμήμα, ότι τους πήρανε αποτυπώματα και περιμένουν να τους χωρίσουν. Λέει να πάει αλλού ο (πατέρας παιδιών) και αλλού αυτή και δεν ξέρει τίποτα για τα παιδιά της. Και με πήρε κι έκλαιγε και μου λέει ‘μαμά, εγώ φταίω’, μου λέει ‘γιατί τα παιδιά μου δεν ήθελα ποτέ να τα μαλώσω και μόνο φώναζα και κάποιοι μου είχανε βάλει καταγγελία’», καταλήγει η γιαγιά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihkgen4gk8h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η καταγγελία από το Χαμόγελο του Παιδιού

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί δύο αναφορές προς το Το Χαμόγελο του Παιδιού για τη συγκεκριμένη οικογένεια, τον Φεβρουάριο του 2025 και τον Μάρτιο του 2026.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihkqtp2vev5?integrationId=40599y14juihe6ly}