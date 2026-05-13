Ο Α’ Ημιτελικός για τη Eurovision 2026 έφτασε στο τέλος του. Ξεχώρισε με την παρουσία του ο Akylas. Οι χώρες με το χρυσό εισιτήριο του Τελικού.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, η Eurovision 2026 άνοιξε την αυλαία της και επιφύλασσε εκπλήξεις στο κοινό και τους Eurofans.

Στη σκηνή ανέβηκαν - με τη σειρά που ακολουθεί - οι χώρες με σκοπό να διεκδικήσουν το χρυσό εισιτήριο για τον Τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία και Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία και Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.

Από αυτές, η Γερμανία και η Ιταλία, πέρασαν κατευθείαν στον τελικό, ωστόσο συνέχισαν να έχουν το δικαίωμα ψήφου.

Η τελική βαθμολογία προέκυψε από τη βαθμολογία των επιτροπών, που καλύπτει το 50% και τη ψηφοφορία του κοινού.

Στην έναρξη του show εμφανίστηκε στη σκηνή η Βίκυ Λέανδρος, παλιά γνώριμος του θεσμού, η οποία ερμήνευσε μία από τις επιτυχίες που την καθιέρωσαν το: «L'amour est bleu».

Η Βίκυ Λέανδρος είχε πρωτοεμφανιστεί στη Eurovision εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο το 1967 με το τραγούδι ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο τραγούδι, ενώ πέντε χρόνια αργότερα, το 1972 επέστεψε για να κατακτήσει την πρώτη θέση με το «Après toi» ξανά με το Λουξεμβούργο και έγινε έτσι η πρώτη Ελληνίδα νικήτρια του διαγωνισμού.

Απόψε, 59 χρόνια μετά, βρέθηκε ξανά στη σκηνή της Eurovision, όχι όμως ως διαγωνιζόμενη.

Στη σκηνή οι εκπρόσωποι των χωρών έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό αποβλέποντας στο «χρυσό εισιτήριο» του τελικού, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στη σκηνή της Βιέννης.

«Πάμε το Σάββατο να τα... σκίσουμε όλα. Θέλω να πάω να δω το βίντεο. Ήταν όλα τόσο ωραία. Ο κόσμος μου έδωσε πολύ δύναμη» δήλωσε ο Akylas στην ΕΡΤ.

Οι χώρες που προκρίνονται στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 είναι οι ακόλουθες:

• Ελλάδα,

• Φινλανδία,

• Βέλγιο,

• Σουηδία,

• Μολδαβία,

• Ισραήλ,

• Σερβία,

• Κροατία,

• Λιθουανία,

• Πολωνία

