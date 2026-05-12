Όλη η Ευρώπη χόρεψε στους ρυθμούς του Akyla στη Eurovision 2026.

Ένα μοναδικό υπερθέαμα χάρισε ο Akylas στην σκηνή της Βιέννης και στον Α’ Ημιτελικό, όπου εμφανίστηκε τέταρτος κατά σειρά για τη Eurovision 2026.

Η σκηνική παρουσία ήταν γεμάτη με εκπλήξεις, με το βασικό concept να θυμίζει video game και ο 27χρονος καλλιτέχνης να μεταμορφώνεται σε Akylachu.

Η εμφάνιση ξεκίνησε με τον Akyla να κάνει πατίνι πάνω στο stage όση ώρα τραγουδούσε τους πρώτους στίχους από το «Ferto» που ξεσήκωσαν το κοινό, όση ώρα έσκαγαν πυροτεχνήματα με φωτιές.

Ήδη από τα πρώτα λεπτά της σκηνικής παρουσίας, εμφανίστηκε και η «λύρα» του Akyla που έμοιαζε σαν να βγήκε από το κορμί του χορευτή που συνόδευσε το act… και θύμιζε την λύρα της Έλενας Παπαρίζου.

Οι υπόλοιποι τέσσερις χαρακτήρες ανέβηκαν στη σκηνή μέσα σε ένα εντυπωσιακό prop που έμοιαζε να είναι χωρισμένο σε δωμάτιο.

Κάθε ένα είχε να πει τη δική του ιστορία.

Ο Akylas πέρασε μέσα σε τρία λεπτά από τέσσερις διαφορετικούς κόσμους, που σημαδεύουν τη ζωή του.

Η Παρθένα Χοροζίδου, είχε το ρόλο της «γιαγιάς» του, καθώς εμφανίστηκε με μαντήλα τα χρώματα που χαρακτηρίζουν τον Akyla, να πλέκει.

Αμέσως μετά ο κόσμος που άνοιξε έβαλε τον ερμηνευτή στο κέντρο της Αθήνας… ενώ εκεί τον περίμενε ο Μιχαηλίδης Μιχάλης, ένα «ζωντανό» άγαλμα.

Ο κόσμος του Akyla συνεχίστηκε στον πλούτο και τον επιχρυσωμένο ιππότη, Χρήστο Νικολάου.

Ωστόσο, μία από τις πιο δυνατές στιγμές του show, ήταν όταν ανέβηκε στο prop για να ερμηνεύσει με έναν άκρως συγκινητικό τρόπο τη γέφυρα του τραγουδιού, αφιερωμένη στη μητέρα του, που από πίσω «έπαιζε» σε γιγαντοοθόνη με τους στίχους μεταφρασμένους στα αγγλικά, με σκοπό το μήνυμα να φτάσει σε κάθε άνθρωπο στο κοινό.

