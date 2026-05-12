Μεγάλη συγκέντρωση στο Χαλάνδρι- Γιατί διαμήνυσε πως η δεύτερη θέση τον αφήνει παγερά αδιάφορο.

Έναν στόχο φιλόδοξο, που όμως ο ίδιος δείχνει να τον θεωρεί ρεαλιστικό, έθεσε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του στο Χαλάνδρι, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός, χωρίς περιστροφές, μίλησε ανοιχτά για νίκη του κόμματος του στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν αυτή διεξαχθεί. Με τον τρόπο αυτό έδειξε ξεκάθαρα ότι η συζήτηση για το αν τη δεύτερη θέση τον αφήνει παγερά αδιάφορο, ανεβάζοντας κατά πολύ τον «πήχη» των προσδοκιών για τους υποστηρικτές του. Παράλληλα, φρόντισε να ξεκαθαρίσει για πρώτη φορά ο ίδιος πως η επίσημη ίδρυση της νέας πολιτικής του κίνησης είναι ζήτημα λίγων εβδομάδων.

Ανέβασε τον «πήχη», στόχος η νίκη

Όποιος συνομιλούσε με τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα τις τελευταίες ημέρες, καταλάβαινε ότι η παρέμβαση του στην εκδήλωση των κινήσεων αυτοργάνωσης του Βορείου Τομέα Αθήνας, θα ήταν διαφορετική από όλες όσες προηγήθηκαν στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης».

Δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηριστεί ως η πρώτη προεκλογική ομιλία του πρώην πρωθυπουργού. Αφενός, διότι προανήγγειλε την ίδρυση του κόμματος του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα συμβεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουνίου, με τον «θεριστή» όπως υπογράμμισε - επιβεβαιώνοντας πλήρως τα ρεπορτάζ του Dnews.gr ως προς τον χρόνο που αυτό θα συντελεστεί.

Αφετέρου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που προσδιόρισε με σαφήνεια τον στόχο του, που δεν είναι άλλος από τη νίκη στις επόμενες κάλπες. Αντικειμενικά και με βάση τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, ο στόχος αυτός φαντάζει ιδιαίτερα φιλόδοξος. Όμως, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει με τις κινήσεις και τον λόγο του να τον θεωρεί εντελώς ρεαλιστικό.

«Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές», είπε εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων από τους 3.000 -περίπου- υποστηρικτές του, που βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο θέατρο «Ρεματιάς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πες το όνομα»

Από εκεί και πέρα, οι συνεργάτες του κ.Τσίπρα δεν μπορούσαν να κρύψουν την ικανοποίηση τους για την παρουσία του κόσμου που βρέθηκε στο Χαλάνδρι. Κόσμος πολύς, με μέσο όρο ηλικίας αρκετά χαμηλότερο από ότι συνηθίζεται να συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια σε όλα τα κόμματα -πλην ΚΚΕ, που διαθέτει την πιο ισχυρή και δραστήρια νεολαία- αλλά και με παλμό.

Μάλιστα, το κοινό αδημονούσε να ακούσει ειδήσεις από το στόμα του πρώην πρωθυπουργού. Όχι μία, όχι δύο, αλλά πολλές περισσότερες φορές ακούστηκε η προτροπή προς τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλύψει το όνομα του νέου κόμματος. Παράλληλα, με δεδομένο ότι ο κ.Τσίπρας δεν μίλησε είχε έτοιμο κείμενο, αλλά μίλησε από «στήθους», δεν ήταν λίγες οι φορές που άνοιξε διάλογο με τους υποστηρικτές του, γεγονός που εκ των πραγμάτων έκανε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την παρέμβαση του.