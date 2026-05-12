Τι δείχνει η δημοσκόπηση της ALCO.

Στο 17% κατέγραψε τη δυνητική ψήφο στο κόμμα Τσίπρα η δημοσκόπηση της ALCO για την τηλεόραση του Alpha το βράδυ της Δευτέρας.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα στοιχεία για το από πού προέρχονται αυτοί που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν το νέο κόμμα.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 «πολύ πιθανό» να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα είναι το 39% και «αρκετά πιθανό» το 41%.

Επίσης «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα είναι το 5% και το 20% αντιστοίχως των ψηφοφόρων του 2023 της Πλεύσης Ελευθερίας, το 5% και το 18% του ΜέΡΑ25, αλλά και το 3% και το 4% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.