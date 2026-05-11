Μετά από 1,5 μήνα η παρουσιάστρια επέστρεψε.

Με πανηγυρική διάθεση, υποδέχτηκαν μετά από 1,5 μήνα, ξανά στο «Super Katerina», οι συνεργάτες της, την Κατερίνα Κιανούργιου.

Η παρουσιάστρια φορούσε ένα λευκό φόρεμα, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνηση και τη χαρά της για την υποδοχή. Το σύνολο συμπλήρωνε ένα κολιέ, το οποίο φέρει το όνομα της κόρης της, Ξένιας.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Τι συγκίνηση είναι αυτή. Σας ευχαριστώ όλους τόσο πολύ. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Πέρασε 1,5 μήνας. Το πιο σημαντικό αυτές τις ημέρες, ήταν οτι μου στέλνατε μηνύματα (σ.σ. οι συνεργάτες της). Ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον σας, που ειλικρινά νιώθω σαν να είστε οικογένειά μου. Το λέω με πολλή αγάπη».

