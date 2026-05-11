Πάνω από 3,2 εκατομμύρια δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το τρέχον φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Αρχής με ημερομηνία ενημέρωσης την 10η Μαΐου 2026. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί περισσότερες από 1,1 εκατ. δηλώσεις Ε2 και 317 χιλιάδες δηλώσεις Ε3, γεγονός που αποτυπώνει τον αυξημένο ρυθμό υποβολών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Τα στοιχεία των εκκαθαρισμένων δηλώσεων δείχνουν ότι οι χρεωστικές δηλώσεις οδηγούν σε βεβαιωμένους φόρους ύψους 1,25 δισ. ευρώ, ενώ οι πιστωτικές δηλώσεις αντιστοιχούν σε επιστροφές φόρου συνολικού ύψους 278,3 εκατ. ευρώ. Από αυτές, επιστροφές και συμψηφισμοί έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για περισσότερους από 1,07 εκατ. δικαιούχους, που αντιστοιχούν στο 91,78% των περιπτώσεων, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 197,67 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι άμεσες επιστροφές φόρου προς φορολογουμένους χωρίς οφειλές ανέρχονται σε 137,27 εκατ. ευρώ και αφορούν περισσότερους από 765 χιλιάδες δικαιούχους. Επιπλέον, μέσω κεντρικών συμψηφισμών και επιστροφών έχουν διατεθεί 56,34 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω των ΔΟΥ έχουν ολοκληρωθεί συμψηφισμοί και επιστροφές ύψους 4,06 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα των εφετινών δηλώσεων εμφανίζεται ιδιαίτερα δυναμική και στο συγκριτικό διάγραμμα της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2023-2026, όπου καταγράφεται ταχύτερος ρυθμός υποβολών σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα, η εβδομαδιαία κίνηση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 δείχνει σημαντική επιτάχυνση των δηλώσεων μετά τα μέσα Απριλίου, με κορύφωση κατά την εβδομάδα 13 έως 19 Απριλίου.