Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη (13/05), κατόπιν απόφασης της ΑΔΕΔΥ, με βασικά αιτήματα επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση δικαιωμάτων.

Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 το πρωί, με τους εργαζομένους να αντιδρούν σε ζητήματα όπως το νέο πειθαρχικό δίκαιο, η προοπτική άρσης της μονιμότητας και οι σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές.

«Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια αβίωτη πραγματικότητα όπου οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί κυριαρχούν. Την ίδια ώρα επιχειρείται- ιδιαίτερα στα πεδία της υγείας και της παιδείας- ένας μετασχηματισμός της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα άλλα και της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά ο οποίος ανοίγει τον δρόμο σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ιδιωτικός τομέας θα ενισχύει συνεχώς την παρουσία του σε βάρος της παρουσίας του δημόσιου ο οποίος υποφέρει από την έλλειψη επενδύσεων και την υποστελέχωση ενώ ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Τώρα είναι η ώρα οργάνωσης και μάχης των Σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρνουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που εδράζεται σε ισχνές αυξήσεις αλλά και στην επιδοματική πολιτική που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων αφορούν μισθολογικές αυξήσεις, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, τίθενται ζητήματα επαναφοράς παροχών και βελτίωσης του εισοδήματος, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αντιδράσεων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με τους συνδικαλιστικούς φορείς να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους εφόσον δεν υπάρξουν λύσεις στα αιτήματά τους.