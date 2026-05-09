Θέμα με το Κίεβο η Αθήνα, αλλά κρατά χαμηλά το πρόβλημα - Γιατί δεν μπορούσαν τα 300 κιλά εκρηκτικά να εκραγούν χωρίς πυροδότηση.

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί στην Αθήνα η ανακάλυψη του ουκρανικού drone που ψαράδες ανακάλυψαν τυχαία στις ακτές της Λευκάδας. Ενός μη επανδρωμένου σκάφους που είχε ενεργοποιημένα 300 κιλά εκρηκτικά.

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν στο Dnews πως στόχος ήταν εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου ρωσικό εμπορικό πλοίο που ανέβαινε ή κατέβαινε την Αδριατική Θάλασσα. Το drone μεταφέρθηκε από πλοίο της Ουκρανίας και πιθανότατα υπήρξε εμπλοκή στο χειρισμό του και γι΄ αυτό έμεινε στην περιοχή της Λευκάδας χωρίς να χτυπήσει το ρωσικό πλοίο. Δηλαδή δεν μπόρεσαν οι Ουκρανοί να το λειτουργήσουν από μακριά, αφού το είχαν ρίξει στη θάλασσα λόγω βλάβης. Αυτή τουλάχιστον τη στιγμή οι αρμόδιες πηγές εξετάζουν αλλά δεν υιοθετούν το σενάριο οι Ουκρανοί να είχαν κρύψει το πλοίο στη Λευκάδα αναμένοντας να περάσει ρωσικό εμπορικό πλοίο και τότε να το ενεργοποιήσουν.

Τα εκρηκτικά που είχε πάνω του πάντως δεν να μπορούσαν να εκραγούν μόνα τους χωρίς πυροδότηση με τηλεχειρισμό, παρά σε απίθανες περιπτώσεις. Η ποσότητά τους και η «ποιότητά» τους πάντως -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- ήταν τόση και τέτοια που -αν δεν υπήρξε η αστοχία- θα προξενούσε πολύ μεγάλες καταστροφές στο ρωσικό εμπορικό πλοίο, με πιθανότερο ενδεχόμενο το ναυάγιο. Γεγονός που θα καθιστούσε ακόμα πιο αρνητικές τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας σε μια εποχή μάλιστα που η ΕΕ όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κώστα προγραμματίζει να ξεκινήσει σε κάποιο διάστημα συζητήσεις με τη Μόσχα.

Εντύπωση όμως προκαλεί ότι οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν πήραν χαμπάρι τίποτα από όλα αυτά, ενώ ερευνάται πλέον αν αποτελούν μέρος ύπαρξης ευρύτερων δυνάμεων και σχεδίου επιχειρήσεων της Ουκρανίας εντός των χωρικών υδάτων της Αθήνας.

Η κυβέρνηση αποφεύγει να σηκώσει διπλωματικά το θέμα ωστόσο αφήνει να διαρρεύσει δυσαρέσκεια προς την Ουκρανική πλευρά για το γεγονός, που υπό προϋποθέσεις -και εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία με το Κίεβο- μπορεί να αποτελεί παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Σύμφωνα με κάποιες πηγές έχουν γίνει επαφές με την Ουκρανική πλευρά χωρίς ωστόσο κανένα διάβημα διαμαρτυρίας.

Μ. Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι

Ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά.

Στην υπόθεση αυτή λάμπουν δια τους απουσίας τους η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες πρέπει να απαντήσουν:

1) Για την προέλευση του drone

2) Για το πως βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα (προφανώς, μεταφέρθηκε από άλλο, μεγαλύτερο πλοίο στην περιοχή)

3) Για το αν περιέχει επικίνδυνες - για την ασφάλεια των πολιτών – ύλες (πληροφορίες μιλούν για εκρηκτικά)

4) Για το αν διαθέτει συστήματα καταγραφής και εντοπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια

Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ως μια «υπόθεση ιδιωτών».

Γιατί την ευθύνη ελέγχου των συνόρων, του εναερίου χώρου και των χωρικών μας υδάτων, την έχει κυβέρνηση.

Δυστυχώς, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι».

ΚΚΕ: Μπάτε σκύλοι αλέστε

Με αφορμή τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στη Λευκάδα, το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ σημειώνει σε σχόλιό του τα εξής:

«Η κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να δώσει απαντήσεις για τον εντοπισμό ουκρανικού ναυτικού drone γεμάτου εκρηκτικά στη Λευκάδα. Τι δουλειά είχε σε ελληνικά χωρικά ύδατα το ουκρανικό ναυτικό drone; Ποιος ήταν ο στόχος του; Γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση αν και σε ποιον επιχειρησιακό σχεδιασμό ήταν ενταγμένο; Έχει συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρεί στην ευρωατλαντική «σύμμαχο» Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για την διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων; Επιχειρούν και άλλα αντίστοιχα drones άλλων "συμμάχων" στα ελληνικά χωρικά ύδατα;

Η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρές ευθύνες γιατί όπως αποδεικνύεται το «μπάτε σκύλοι αλέστε» της πολεμικής εμπλοκής στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς εκθέτει τη χώρα μας και το λαό μας σε απρόβλεπτους και μεγάλους κινδύνους!».