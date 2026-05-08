Ο Απόστολος Σίσκος συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μ. ύπτιο με 1:54.12, πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο.

Με αυτή την κούρσα, σε οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση, ο Απόστολος Σίσκος θα ήταν στο βάθρο. Γιατί διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μ. ύπτιο, πετυχαίνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

Την πρώτη ημέρα του μίτινγκ κολύμβησης Acropolis Swim Open στο ΟΑΚΑ, τερμάτισε σε 1:54.12, ενώ το ευρωπαϊκό ρεκόρ στα 200 μ. ύπτιο είναι 1:53.19. Η επίδοση που πέτυχε σήμερα θα του έδινε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, όπου ο Ούγγρος Χούμπερτ Κος νίκησε με 1:54.26, τερματίζοντας μπροστά από τον Απόστολο Χρήστου (1:54.82).

Με αυτή την επίδοση, ο Σίσκος κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων ανδρών που είχε ο ίδιος με 1:54.66, πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο και βέβαια έπιασε το όριο για το φετινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Το πανελλήνιο ρεκόρ του Απόστολου Σίσκου

«Πολύ ενθαρρυντικός χρόνος»

Ο Απόστολος Σίσκος χαρακτήρισε «πολύ ενθαρρυντική» την επίδοση που πέτυχε και σημείωσε ότι φέτος έχει αλλάξει αρκετά πράγματα στην προπόνηση, έχοντας στο μυαλό του το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του καλοκαιριού.

«Μπήκα απλά να ευχαριστηθώ την κούρσα, χωρίς κανένα άγχος, καμία πίεση. Ήθελα να δοκιμάσω κάποια πράγματα που φάνηκε ότι απέδωσαν, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά που υλοποίησα στην κούρσα και δεύτερος έρχεται και ο χρόνος», δήλωσε αρχικά.

«Σίγουρα ο τελικός στόχος είναι το καλοκαίρι. Σημασία έχει ο κατάλληλος χρόνος να γίνει η κατάλληλη στιγμή. Αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, παρόλα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικός ο χρόνος. Οπότε ξαναμπαίνω στη δουλειά για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που είναι σε περίπου τρεις μήνες», συμπλήρωσε.

«Έχω αλλάξει αρκετά το στιλ προπόνησης και εντός και εκτός νερού και σαφώς πολύ παραπάνω το μυαλό, τη νοοτροπία στην κούρσα και την αυτοπεποίθηση από την εμπειρία που χτίζω σε κάθε κούρσα», τόνισε ακόμα.

