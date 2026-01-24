Η Ελένη Ιακωβάκη πέτυχε το πρώτο της πανελλήνιο ρεκόρ σε ατομικό αγώνισμα στα 400 μ. στον κλειστό στίβο.

Η Ελένη Ιακωβάκη διένυσε την απόσταση σε 55.88 και έγινε η πρώτη αθλήτρια στην ιστορία της κατηγορίας που κατεβαίνει το φράγμα των 56.00 σε κλειστό στίβο.

Η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα έκανε μια στρωτή κούρσα με σωστό καταμερισμό δυνάμεων και πέτυχε τον πρώτο της στόχο για το 2026. Η νεαρή, νωρίτερα, σημείωσε 18.26 στα 150 μ. και έδωσε ένα πρώτο δείγμα της καλής αγωνιστικής της κατάστασης.

Η Ιακωβάκη, που πέρυσι κατέκτησε μετάλλιο με τη μεικτή σκυταλοδρομία στις Ολυμπιακές Ημέρες Νεότητας, θα κάνει τον επόμενο αγώνα της στις 8 Φεβρουαρίου στην ημερίδα της Παιανίας. Το προηγούμενο ρεκόρ στην κατηγορία ήταν 56.60 και ανήκε στη Νέλλυ Φλουτάκου από τις 4 Φεβρουαρίου 2024. Η Ιακωβάκη πέτυχε επίδοση καλύτερη από το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του Ριέτι., ενώ στις διοργανώσεις της σεζόν θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα κατέλαβε η Αναστασία Ράπτη με 56.12 και την τρίτη η Ίρις Γεράση με 58.70.